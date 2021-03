Všiml jsem si, že se stále pracuje na rekonstrukci Dělnického domu. Jak jste daleko?

Kompletní rekonstrukce, která přijde celkově na víc jak 50 milionů korun, běží už druhým rokem a pomalu jde do finále. Rekonstrukce zahrnuje nejen samotný objekt, ale také zahradu, vybudujeme nový altán a také parkoviště pro třicet aut. Do podzimu to chceme mít hotové a doufáme, že se najde nájemce. Covidová doba a z toho plynoucí problémy podnikatelů nás bohužel trochu straší. Zejména v oboru pohostinství nikdo neví, co bude za týden nebo za půl roku a tak se trochu se obáváme, abychom sehnali provozovatele. Nějací zájemci nás už kontaktovali, tak snad to celé dobře dopadne.

Dělnický dům v Albrechticích.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Všiml jsem si na fasádě letopočtu 1908…

Ano, objekt je přes sto let starý. A je to jediné kulturní centrum v obci, i proto chceme, aby fungoval, jak jen to bude možné.

Jednu investici jsme probrali, předpokládám, že plánujete i nějaké další.

Je to tak. Letos bychom rádi zrekonstruovali chodník, který vede skrz celé centrum obce, a za kruhovým objezdem máme v plánu vybudovat chodník zcela nový, který by vedl až k tamní pizzerii. Žádáme na to dotaci na kraji.

Kromě toho máme slíbeno od Správy silnic Moravskoslezského kraje, že na silnici vedoucí před obec od Stonavy k onomu rondelu položí nový asfaltový koberec. Máme už stavební povolení a čekáme, jak dopadne náš záměr zrekonstruovat chodník, protože nemá smysl dělat nový asfalt a pak ho rozkopat kvůli chodníku. Takže nový asfalt odložíme na příští rok a letos, doufejme, uděláme ten chodník.

V areálu bývalého družstva dnes působí dvě firmy a údajně se tam snaží zabydlet i nějaká další. Asi to budou jednotky, ale kolik tyto firmy zaměstnávají lidí?

Aktuálně okolo padesáti, ale do budoucna by to mohlo býti více. Zájem zařídit tam výrobu má jedna švédská společnost, která se zabývá recyklací plastových odřezků, které připravuje k dalšímu zpracování pro automobilový průmysl. To vidím jako velmi zajímavou příležitost. Vstup nového investora je pozitivní zpráva, protože vždy je dobré, když je v obci nějaká malá fabrička. V budoucnu by mohly tyto tři firmy zaměstnat dohromady až 150 lidí.