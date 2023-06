Co si pod tím představit? Podniky, které se do projektu zapojí, budou mít za úkol vymyslet a poté nabízet jídlo, nápoje či sladkosti s tématem těšínské tramvaje, která před více než 100 lety spojovala obě města. Tipy na hospody, restaurace, kavárny či cukrárny, které takovéto pochutiny či nápoje budou mít v nabídce, se objeví v propagačních materiálech města.

„Může se jednat o celé menu, vybrané pokrmy nebo například dezerty, dorty, saláty či nápoje. Kreativitě se meze nekladou,“ řekla Alice Loseová z českotěšínské radnice.

Vybrané provozovny s pokrmy či jinými nápady odkazujícími na těšínskou tramvaj nebo tramvajovou trasu, vytvoří přeshraniční "Kulinářskou stezku po stopách těšínské tramvaje“.

Propagace bude zajištěna formou letáků distribuovaných v Přeshraničním turistickém informačním centru a dalších IT bodech na území Českého Těšína a Cieszyna, dále pak na sociálních sítích a webových stránkách obou měst a projektu "Po stopách těšínské tramvaje“. Články o tramvajových pokrmech a partnerech stezky mají být zveřejňovány také v periodikách obou městských úřadů.

Podpořit zapojení podnikatelů z obou částí města chtějí i starosta Českého Těšína Karel Kula a starostka města Cieszyn Gabriela Staszkiewicz.

Jak Deníku řekla Alice Loseová, která má na starosti českou část projektu, počet restaurací a kaváren v projektu není omezen. Jejich seznam však musí být uzavřen do 22. června. Nové infocentrum na polské straně má být otevřeno do podzimu, kdy by na nábřeží měla stát také replika tramvaje. Vybudování centra se opozdilo kvůli covidové pandemii, po dvou posunech termínu má být hotovo do 10. října.