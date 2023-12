V minulosti rozdělené město nad řekou Olší má zase své pojítko. Je jím legendární tramvaj. Sice nejezdí po kolejích, zato se pyšně vyjímá na polské straně nábřeží Olzy, v místě, kde desítky let stávala budova celnice.

Těšín, replika historické tramvaje na novém místě nad řekou. | Video: Deník/Tomáš Januszek

V pondělí repliku tramvaje, která v letech 1911 až 1921 spojovala centrum dnes polského Těšína s nádražím v české části města, slavnostně pokřtili starostové obou měst, Gabriela Staszkiewicz a Karel Kula.

Symbolicky tak zakončili projekt na podporu turistického ruchu ve městě nazvaný Po stopách těšínské tramvaje. Jeho součástí nebyla jen výstavba nové budovy informačního centra na polské straně a instalace repliky tramvaje vyrobené v Polsku, ale také modernizace ulice Hluboká v polském Těšíně a Nádražní ulice v Českém Těšíně.

Jako připomínka trasy tramvaje slouží informační cedule na místě původních jedenácti zastávek (sedm na polské straně, čtyři na české). Nechybí ani vysvětlivky s vyprávěním, k němuž se zájemci dostanou i prostřednictvím svých mobilních zařízení za využití takzvané rozšířené reality. Hned na několika místech navíc dělníci zapustili do dlažby jednu kolej, aby kolemjdoucí věděli, že právě tudy tramvaj na necelých dvou kilometrech své trasy jezdila.

Projekt trval pět let, za jeho zpoždění může mimo jiné pandemie covidu. „Jsme rádi, že je vše u konce. Věřím, že to přinese efekt, kvůli kterému jsme to dělali, a to je více turistů na obou stranách města. Samotná replika tramvaje je, myslím, velmi zdařilá a bude to dominanta tohoto prostoru. Doufám také, že bude pro lidi, kteří přijedou do města, motivací pro to, aby si našli čas a chuť si celé město projít,“ řekl starosta Českého Těšína Karel Kula.

V rámci pondělního slavnostního zakončení projektu Po stopách těšínské tramvaje si zástupci obou měst prošli celou trasu tramvaje od nádraží až na Rynek, všech jedenáct zastávek, a v Polsku i na mostě Přátelství zhlédli videomapping, který historii tohoto způsobu dopravy ve městě připomněl.