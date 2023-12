Rádi byste nevšední vánoční jarmark? Nechcete žádné kulisy moderního nákupního centra a rádi byste zažili vánoční atmosféru ve městě jako před 100 a více lety? V tom případě doporučujeme vánoční trhy a jarmarky v Polsku. Ale nemusíte do Krakova ani Vratislavi. Stačí kousek za hranici, do polské části Těšína.

Český Těšín Cieszyn vánoční jarmark, prosinec 2023 | Video: Deník/Tomáš Januszek

V polském Těšíně je v těchto dnech centrum tohoto starobylého města ozářeno světly z vánočního stromu a mnoha stánků na historickém náměstí. Po opravě je těšínský rynek opravdu kouzelný a jeho nasvětleného historické domy a podloubí jsou ještě krásnější než za denního světla.

Rynku dominuje krásně nasvětlený vánoční strom. U svítícího sobího spřežení pořídíte vánočně laděnou fotografii a u některého z mnoha stánků pořídíte drobné vánoční dárky, třeba ručně vyráběné dřevěné misky, loutky, adventní věnce a mnoho dalšího.

Nechybí ani stánek s občerstvením, tedy tím tekutým. Doporučuje se vyzkoušet polský grzaniec, což je obdoba českého svařáku, k dostání je také punč s několika příchutěmi. A co by to byl za vánoční trh bez hudební produkce, takže si tady se můžete zaposlouchat do polských vánočních písní a koled v podání místních polských zpěváků a kapel.