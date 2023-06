/VIZUALIZACE/ Chodník, lavičky, zeleň, dětské hřiště a možná malá kavárna. Tak by mohl v budoucnu vypadat prostor, který až do loňského roku sloužil v Českém Těšíně jako centrální městské autobusové stanoviště.

V Českém Těšíně probíhá veřejná debata o budoucí podobě prostoru, kde až do loňska fungovalo autobusové nádraží. Vizualizace možné budoucí podoby bývalého autobusového nádraží. | Foto: se svolením MěÚ Český Těšín

Nový moderní terminál vyrostl kousek vedle a Český Těšín proto nyní řeší, jak využít plochu, která je nevyužívaná.

K dispozici má studii, jejíž autoři navrhují prostor takzvaně ozelenit. Po odstranění starých asfaltových ploch by na místě měl vzniknout parčík s dětským hřištěm, lavičkami, vodním prvkem a možná jednopodlažní budovou, kde by mohla fungovat třeba kavárna.

Zbylé prostranství by po vybourání zpevněných ploch mělo být ozeleněno a místa by sloužila by jako rezerva pro případnou budoucí výstavbu. Ta by se realizovala po etapách.

Spojnice centra a sportoviště

„Záměrem je každopádně spojení centra s tímto zeleným prostorem, přes který by vedla trasa od podchodu Demeloch a nahoru dále k ulici Frýdecká, kde se nachází například zimní stadion a sportovní hala,“ řekl minulý týden starosta Českého Těšína Karel Kula na setkání s obyvateli, které se konalo přímo na místě bývalého stanoviště. Byla zde představena také vizualizace možné podoby.

Starosta je přesvědčen, že budoucnost tohoto místa je pro obyvatele města velkým tématem. „Myslím, že to mnohé zajímá. S lidmi se často setkávám a vždy se mě vyptávají, jaké plány má město s tímto prostorem. Od nich se také dozvídám, že v prvé řadě by tam rádi měli klidovou zónu,“ řekl Kula.

Aby bylo k dispozici co nejvíce názorů a nápadů, rozhodla se radnice, že lidem nabídne, ať se vyjádří k tomu, co by na tomto místě chtěli mít. Své postřehy a návrhy mohou prezentovat v anketě v Těšínských listech či na webových stránkách města.

Zastavět prostor? Možná v budoucnu

Parčík na místě refýží a asfaltových budek však nemusí být konečnou podobou místa. V budoucnu není vyloučeno, že se město rozhodne pro návrh některého z architektů a území ohraničené ulicemi Jablunkovská a Frýdecká nechá obestavět domy, které budou sloužit ke komerčním účelům – pro obchody, kanceláře, množná i byty. To je ale vzdálená budoucnost.

Plány na proměnu lokality, které se ve městě říká Zlatý trojúhelník, nejsou nové. Někdy kolem roku 2010 ji Český Těšín zamýšlel prodat či pronajmout developerovi, který by prostor využil a postavil tam novou administrativní budovu či nákupní galerii. „Z těch plánů v době, kdy propukla ekonomická krize, sešlo, přestože jsme už měli vážného zájemce o tyto pozemky," vzpomíná tehdejší českotěšínský starosta Vít Slováček.

Město pak nabídku opakovalo, ovšem neúspěšně. O proto v roce 2014 na své náklady nechalo strhnout budovy bývalé Osevy, ještě dříve továrny na ohýbaný nábytek slavné firmy Kohn, které stávala na okraji autobusového stanoviště.

Budování nějakého komerčního objektu, navíc v režii města, není momentálně podle starosty Karla Kuly na pořadu dne. „Nejsou na to peníze. Navíc je ve městě dost jiných priorit. Tou hlavní je revitalizace Zlatého trojúhelníku,“ řekl Deníku.