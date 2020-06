Týmy krajských záchranářů ve spolupráci se zdravotníky Armády České republiky provedly na přelomu týdne největší plošné testování v České republice na přítomnost koronaviru Covid-19. Týmy ZZS odebraly 1390 vzorků, vojenští zdravotníci dalších 2100. Vzorky následně zpracovávaly čtyři vyčleněné laboratoře. Pozitivně testovaní byli a budou umístěni do karantény.

V úterý se k tématu vyjádřil na sociálních sítích také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). „Mám sám obrovské výhrady k aktuální situaci a především jejímu řešení,“ napsal na svém facebookovém účtu s tím, že dokud trval nouzový stav, bylo vše pod kontrolou.

„Po jeho skončení jsme jako vedení kraje ztratili pravomoc řízení a nemáme přístup ani k přesným číslům,“ uvedl hejtman, který ve svém příspěvku zejména zkritizoval nedisciplinovanost horníků.

„Pokud je nařízeno plošné testování na dvou provozech v OKD a třetina horníků se vůbec nedostaví, přestože 25 procent jejich kolegů je pozitivních, a dál chodí do hospod a jinde mezi lidi, jak byte to nazvali?“ ptal se lidí, kteří s ním byli vesměs zajedno. Do debaty se však zapojili i horníci. A začaly létat třísky.

„Co to placaš, kdo se nedostaví? Všichni kmenoví zaměstnanci faraji na určitou hodinu a jdou na testy poctivě. A že horníci chodí do hospod? Vždyť někteří už čtvrtý den nevědí výsledek testu!“ napsal Simon Leczkesi.

„Pane hejtmane, prosím uveďte konkrétní případ kdo se nedostavil na testy a našel jste ho v hospodě! Odpusťte si ty populistické kecy a raději si konečně přiznejte, že doly ve spojení s koronavirem byly časovaná bomba a že je to prostředí tak specifické, že tam nelze i přes veškerá opatření zamezit přenosu,“ přidal Tadeusz Kristen.

PROHLÁŠENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ

Odmítáme štvavou kampaň proti horníkům!

Sdružení hornických odborů (SHO) se velmi důrazně ohrazuje vůči vyjádření pana hejtmana Vondráka, ředitelky Krajské hygieny v Ostravě paní Svrčinové i pana ministra Vojtěcha na úkor zaměstnanců OKD,a.s., kdy tito veřejně prezentují, že za současnou situaci, která nastala v důsledku šíření koronaviru na Karvinsku a okolí, zodpovídají zejména nezodpovědní a neukáznění horníci, kteří nedodržují karanténu a scházejí se zahrádkách restaurací a tím dále šíří virus.



Je s podivem, že všem výše jmenovaným nevadilo, že od začátku pandemie museli havíři dál pracovat a fárali do dolu společně v klecích, sprchovali se společně ve sprchách, převlékali se společně v šatnách, obědvali společně v jídelnách, jezdili do práce společně v autobusech. A to vše bez možnosti rozestupu či bez možnosti aktivně používat doporučené postupy. Museli, nic jiného jim totiž nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci!



Nikomu to nevadilo, i když SHO již březnu upozorňovalo vedení firmy, že práce v dole je extrémně riziková a není možné, a to ze samotné podstaty této práce, dodržovat protiepidemiologická doporučení a navrhovali jsme, že by se měly práce omezit jen na bezpečnostní minimum.



Nevadilo to dokonce ani Krajské hygienické stanici v Ostravě, která nám na náš podnět sdělila, že vše, co OKD,a.s. činí je v pořádku a dostatečné.



Nevadilo to ani ministerstvu zdravotnictví, které o situaci vědělo.



Pro nikoho nebyl ani problém, když se nemoc začala šířit na lokalitě Darkov. Začalo se hromadně testovat, když zde bylo více jak 20 pozitivních případů. Na lokalitě ČSM se začalo hromadně testovat, až když se objevilo více jak 100 pozitivních případů! A lidé dál museli pracovat!



Teď, když situace na Karvinsku a okolí začala nabývat nebývalých rozměrů, se najednou všichni chovají, jako by se stalo něco nečekaného.



Media nás staví do role roznašečů nebezpečné nemoci po celé zemi a jsou i tací, kteří navrhují uzavřít okres Karviná a Frýdek-Místek do nepropustné karantény. Některá media si dokonce dovolují prezentovat názory nás odborářů, které nikdy nezazněly a kdy např. Seznamzprávy.cz evidentně vědomě lhal.



Všichni zaměstnanci OKD,a.s. jsme už z celé situace velmi frustrovaní. Mnoho z nás je v karanténě, protože jsme se setkali s pozitivními kolegy. Mzda v karanténě činí 60% ze mzdy. Většina pozitivních byla infikována v práci, protože do té museli docházet, aniž by to mohli nějak ovlivnit, jsou postiženi oni i jejich rodiny. A to nejen finančně.

V neposlední řadě je totiž celý náš okres Karviná, společně s okresem Frýdek-Místek, celou touto situaci stigmatizován nejen vůči zbytku republiky, ale i vůči celému světu.



Zodpovědnost za tuto situaci v žádném případě nenesou horníci!

Sdružení hornických odborů

VÝZVA PIRÁTŮ

"Karvinsku dochází trpělivost, nakažených koronavirem rekordně přibývá, nákaza se šíří již ve všech dolech. Koronavirem se nakazili také zdravotníci v nemocnicích v Karviné i Bohumíně. Momentálně je uzavřené oddělení chirurgie v rájecké nemocnici a obě karvinské nemocnice čeká v nejbližších dnech plošné testování," popsala v tiskové zprávě Pirátů koordinátorka Jana Ožanová.

Pokud se onemocnění potvrdí u dalších zdravotníků, Karviné může podle tamní zastupitelky a lídryně Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzany Klusové hrozit kolaps zdravotní péče.

„Vzhledem k tomu, že na poslední dopisy a apely Zuzany Klusové nikdo nereagoval a ani já jsem na ně nedostala odpověď od šéfky hygieny, budu obratem písemně interpelovat ministra zdravotnictví. Neexistoval žádný důvod předpokládat, že podobná situace jako na Dole Darkov nenastane také na dolech ČSM a ČSA. Ze zkušeností v jiných státech včetně sousedního Polska víme, že v dole není možné spolehlivě zamezit šíření nákazy. A také na to upozorňujeme už od poloviny března," komentuje dění v Karviné pirátská poslankyně Olga Richterová