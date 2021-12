Možnost zabruslit si na umělém kluzišti nabízejí v Orlové u restaurace Morava (celý den) a v Havířově na mobilním ledovém kluzišti u haly Slavie. Bruslí se od 8 do 20 hodin.

Netradičně s cimbálem bude Vánoční muzicírování ve Starém Bohumíně. Oblíbený vánoční koncert pořádá spolek Přátel bohumínské historie v úterý 28. prosince od 18 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Účinkuje rodina Kordíkova z Opatovic u Rajhradu na jižní Moravě.

Kina nabízí filmové premiéry

Romantickou komedii Šťastný nový rok 2: Dobro došli nabízí v premiéře v úterý 28. prosince karvinské kino Centrum. Promítá se od 17.30 hodin. Od 19.30 pak sedadla v sále bezpochyby obsadí příznivci legendárního Matrixu. Opět v premiéře se bude promítat nejnovější kus této série nazvaný Matrix Resurrections.

Pro děti pak kino nabízí ve středu 29. prosince v 10 hodin dopoledne animovaný dobrodružný snímek Luca. Nový díl série Matrix má v úterý premiéru i v havířovském kině Centrum.

Matrix Resurrections se promítá od 19.30 hodin na to v úterý i ve středu. Fanoušci Karla Gotta si jistě nenechají ujít ve středu v 9.30 životopisný film Karel.

Komedii Šťastný nový rok 2: Dobro došli se v Havířov v premiéře promítá ve čtvrtek 30. prosince od 19.30 hodin.

Po svých na Čupek a do Radvanic

Kdo však preferuje trochu pohybu, neměl by pohrdnout komentovanou vycházkou Ostravského muzea, které zve zájemce na silvestrovskou procházku z Hranečníku do radvanického Kouparku. Sraz účastníků vycházky Děkuji za park je 31. prosince v 9.30 hodin na točně Hranečník před čekárnou DPO.

Z Metylovic vyjde poslední den roku po roční přestavce opět lidský had na nedaleký kopec Čupek. Koná se tradiční Silvestrovský výstup na Monte Čupelo.

V Karviné v poledne vyrazí běžci na trať Silvestrovského běhu na 10 km. Start je u městského fotbalového stadionu v Ráji. Prezence v restauraci Sport bar u Městského stadionu od 8:30 do 9:45 hodin.

Otužilci se na Nový rok sejdou tradičně v Bohumíně-Šunychlu, kde se od 14 hodin koná tradiční Novoroční ponor v Kališově jezeře. Pro otužilce překonání sama sebe, odměny za účast, něco na zahřátí.

Nový rok v Ostravě už tradičně nejméně několik set nadšených turistů začne novoročním výšlapem na haldu Emu. Trasa už 16. ročníku oblíbené akce je jako vždy libovolná, kdo na vrchol doutnající haldy, takzvaného ostravského Mount Everestu, dorazí mezi 9. a 14. hodinou, obdrží diplom, odznak z akce a Novoroční čtyřlístek pro štěstí v roce 2022.

Někde ohňostroj bude

Přestože v Havířově i Karviné novoroční ohňostroj zrušili, v Orlové si nebeskou ohňovou show mohou lidé užít 1. ledna od 17 hodin na prostranství u restaurace Morava.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením žádá vedení města veřejnost o dodržování všech protiepidemických opatření. Ve stejnou dobu ozáří ohňostroj hladinu Olše i oba břehy města Těšína.

Herci zachraňují Silvestra

V neděli 2. ledna, než se mnozí rodiče vrátí do práce a děti do škol, je možné vytáhnout rodinu do ostravského divadla loutek, kde budou na programu hned dvě pohádky.

V 10 hodin pohádka o síle kamarádství s názvem Jak byla vosa Marcelka ráda, že je, v 15.30 hodin pak groteska Pan Panpán. Představení jsou vhodná už pro předškolní děti a stojí 100 korun.