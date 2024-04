Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku si můžete vyrazit na Oldies Party do karvinského kulturáku, Havířov zase nabízí pohádkové představení Sněhurka. Hodně se toho ale děje na dalších místech regionu. Více v tipech Deníku.

KARVINSKO

Oldies Party aneb Jak to v MěDK začalo

KDY: pátek 26. a sobota 27. dubna, 19 hodin

KDE: Karviná, MěDK

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Taneční retro-večery s hudbou 60.-90. let. Hraje DJ Jiří Cíleček, vystoupí divadlo K.V.A.S., zazní české hity v podání Screamers, stylové oblečení vítáno. Akce se koná v rámci oslav 60. výročí MěDK Karviná.

Sněhurka

KDY: sobota 27. dubna, 15 hodin

KDE: Havířov, KD Petra Bezruče

ZA KOLIK: 119 Kč, 139 Kč a 169 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pohádkové představení v podání herců Těšínského divadla.

OPAVSKO

Velký návrat šansonu

KDY: pátek 26. dubna od 19 hodin

KDE: sál Minoritu, Opava

PROČ PŘIJÍT: Ve velkém sále Minoritského kláštera představí své koncertní umění zpěvačka Alena Antalová s klavíristou Alexem Andersem. V jejich podání zazní recitál autorských šansonů.

Herečka a zpěvačka Alena Antalová a skladatel, textař, zpěvák a pianista Alex Anders vytvořili novou hudební šansonovou dvojici. Alex Anders píše, skládá a zpívá svoje šansony a zároveň se doprovází na klavír. Partnerku našel v Aleně Antalové, která zpívá duší i srdcem, což je u šansonu podstatné. Na hudební scéně jsou nová dvojice a zejména Alena je v Brně známou a velmi oblíbenou herečkou i zpěvačkou. O Alexovi říká, že je vlastně takový Hapka-Horáček v jednom, stejně tak je ojedinělý i jeho zpěv a klavír.

Oslava s lampionovým průvodem

KDY: pátek 26. dubna od 20.15 hodin

KDE: památník v Podolské ulici, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Po srazu účastníků bude pietní akt k osvobození města s položením kytic. Od 20.30 hodin se průvod vydá k hřišti na Stránce, kde bude zapálena vatra a nebe rozzáří slavnostní ohňostroj.

Veselé upalování čarodějnic

KDY: sobota 27. dubna od 16.30

KDE: zahrada SVČ, Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Průvod čarodějnic nabídne spoustu atrakcí, na které se účastníci mohou těšit. Zahrnuje kvíz a výrobu malých čarodějnic, které pak skončí v ohni. Program bude pokračovat vyhodnocením nejkrásnější a nejstylovější čarodějnice, připravené je občerstvení, diskotéka a v 18 hodin se rozhoří vatra. Vstupné je dobrovolné a vítané je stylové oblečení účastníků.

Halu rozvoní Hlučínská lilie

KDY: Víkend 27. a 28. dubna

KDE: Sportovní hala, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Také letos se do města sjedou tanečníci, kteří budou sledovat jejich umění v začátečnických i pokročilých ve výkonnostních kategoriích soutěže ve standardních i latinskoamerických tancích. Účastníky budou děti, junioři, mládežníci i dospělí. Návštěvníky čeká atraktivní podívaná na pohybové umění soutěžících tanečníků a tanečnic z Česka i ze zahraničí, doplněná hudbou.

Májka bude postavena a čarodějnice upálena

KDY: sobota 27. dubna od 15 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Nadpozemské bytosti se společně vydají stezkou, plnou kouzelnických úkolů, až na dětský ranč, kde bude pro návštěvníky všech věkových kategorií připravený bohatý program. V jeho rámci bude přítomným vyhrávat kapela Mentalica a zájemci si budou opékat buřty. V 18 hodin už bude místo uzenin upálena čarodějnice. Na Mírovém náměstí bude v 9 hodin vztyčena tradiční májka, ozdobená připravenými stužkami a součástí budou tvůrčí dílničky a doprovodným programem pro děti.

Výstava psů všech plemen

KDY: neděle 28. dubna od 8 hodin

KDE: stadion FC MSA, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: V pořadí 29. ročník Hornoslezské krajské výstavy potěší všechny milovníky nejlepších přátel člověka. K vidění budou pejsci, psi i hafani různých ras, velikostí i možností jejich využití od domácích mazlíčků po pracovní plemena. Informace pro psíčkaře z okolí - stadion se nachází v vlevo od silnice I/56 vedoucí z Opavy do Hlučína, hned na začátku Dolního Benešova směrem od Opavy.

OSTRAVSKO

Konopex 2024 – festival a veletrh konopí v Ostravě

KDY: 26. až 28. dubna (13-16.20 hodin)

KDE: velká hala Trojhalí Karolina

ZA KOLIK: 200, 300 a 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tři dny intenzivní pozornosti pro rostlinu, která patří mezi ty nejuniverzálnější a zároveň nejdiskutovanější. Okolo stovky vystavovatelů různého zaměření z Česka i zahraničí dorazí poslední dubnový víkend do Ostravy.

Čarodějnický slet v Ostravě

KDY: sobota 27. dubna od 14.30 do 21.30 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 70, 120 a 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po dlouholeté pauze se na hrad v Ostravě vrací oblíbené pálení čarodějnic v duchu českých tradic. Na hrad se slétnou čarodějnice a čarodějové, kouzelnice či kouzelníci, baby jagy a podobná stvoření. Hrad se návštěvníkům zpřístupní už ve 14.30 hodin a bohatý program se nezastaví až do večera. Hlavně děti se mohou v 16 hodin těšit na diskotéku Baby Jagy, rej masek (s vyhlášením miss čarodějnice a mistra čaroděje), v 18 hodin vystoupí kapela Ballistic, V malém sále bude od 15 hodin k vidění představení Dobrokabaret divadla Milana Štastného, dále Fire show MAGNIS v amfiteátru, následovat bude zapálení vatry. Velký sál se otevře také v 15 hodin a program pojede do 21 hodin (hudba, workshopy, expozice ve sklepení). Nejbohatší program bude k vidění na nádvoří a v hradním paláci (od 14.30 hodin), zájemci si mohou vyzkoušet i Čarodějnickou stezku.

Velký jarní sraz amerik v Ostravě

KDY: sobota 27. dubna (od 9 hodin)

KDE: Polygon Libros v Ostravě

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Den plný upravených aut, ostrých „battlů“ na drift trati během závodu Drift King of Libros. Dorazí také několik upravených a zajímavých tahačů. Majitelé tunningových vozů a jejich příznivci se sejdou na Polygonu Libros v Ostravě. Akce bude doprovázena moderátorem s doprovodným programem, soutěžemi, rozsáhlou food zónou pro všechny milovníky jídla a k odpočinku poslouží třeba chill zóna s vodními dýmkami.

Wildboard School Season Opening

KDY: sobota 27. dubna (13 až 19 hodin)

KDE: Lukáš Tyrlík - Wildboard School (Komenského sady, Památník Rudé armády)

ZA KOLIK: 100 až 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte s Wildboard School přivítat novou sezónu se svou rodinou a přáteli na všem, co má kolečka! Jedinečná zábava na bruslích, longboardech, skejtech, koloběžkách a BMX pro všechny věkové i dovednostní kategorie. Těšit se můžete na výuku, workshopy, závody, exhibice, dobrou hudbu i foodtruck.

Baník se loučí se základní částí

KDY: neděle 28. dubna (15.00)

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: ZA KOLIK: 200,- / 240,- / 310,- (děti, senioři 65+, ZTP 50% sleva)

PROČ PŘIJÍT: Zápasem 30. kola proti Liberci zakončí fotbalisté Baníku Ostrava základní část nejvyšší fotbalové soutěže. Baník si pak zahraje ve skupině o titul.

Porubajk – běh Srdce pro Porubu

KDY: sobota 27. dubna (9 až 12.30)

KDE: Kolečko, Opavská 1010

ZA KOLIK: 400 a 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Veřejný MTB závod pro celou rodinu s doplňkovým charitativním během Srdce pro Porubu. Vypsáno je několik kategorií pro různou délku závodu včetně týmové soutěže. Týmy základních škol (4 členné týmy jen na trase 38 km jsou složeny z tří žáků/žákyň (do 15 let) a jedním dospělým z dané školy (rodič, pedagog, starší student), kdy je rozhodující čas dojezdu čtvrtého člena týmu v cíli).

Svět LEGOkostek v Ostravě

KDY: víkend 27. a 28. dubna

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 120 až 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na výstavě Czech Repubrick si na své přijdou všichni fanoušci Lega. Z kostiček stavebnic jsou vytvořeny náměty ze světa filmu, hudby, skrytých vtípků, architektury a dalších. V prostorách Světa techniky jsou k vidění obří modely postavené bez sériových návodů z milionu kostek Lega.

Ruth Orkin – A Photo Spirit v GVU

KDY: pátek 26. dubna (10 až 18)

KDE: Galerie výtvarného umění Ostrava (Jurečkova 1750)

ZA KOLIK: 60 a 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Genderově laděný výstavní projekt A Photo Spirit představuje více než sto čtyřicet snímků Ruth Orkin, která proslula fotografiemi slavných holywoodských herců a významných amerických osobností 50. let 20. století. Výstava je tematicky rozdělena do dvou celků – v jednom jsou pouliční fotografie, které zachycují každodenní ruch v ulicích velkých měst, ve druhém se představují ženy, očima Ruth Orkin sebevědomé, chytré a předbíhající svou dobu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Beats for Love on the road

KDY: pátek 26. dubna, 21 hod.

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oficiální Warm Up Beats For Love festivalu v klubu Stoun. Největší hudební festival v ČR a SK s neopakovatelnou atmosférou a prostředím přijíždí do tvého klubu! S sebou přiváží ty nejlepší DJs a residenty festivalu.

Spiritus Splynutí

KDY: pátek 26. dubna, 18 hod.

KDE: Frýdek-Místek, Divadlo Čtyřlístek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce doprovázející měsíční vydání časopisu Spiritus, kde se setkávají umělci, neumělci, básníci, hudebníci, ilustrátoři, fotografové, kolemjdoucí a další. Vždy s hudebním programem, výstavou, prodejem časopisu a open mic pro čtení/zpívání/hraní autorské tvorby.

Manga Fest

KDY: sobota 27. dubna, 9.30-15.30 hod.

KDE: Třinec, knihovna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zajímá vás manga a anime? Chcete si vyzkoušet kaligrafii nebo kreslení mangy? Manga fest v Mklubu knihovny se na Vás těší!

Koncert TATA BOJS

KDY: 27. dubna od 21h

KDE: Club Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 550 KČ

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný koncert ikonické kapely Tata Bojs.

Den Země v Sadech Bedřicha Smetany v Místku

KDY: 26. dubna od 8.30 do 17.30h

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Den Země pro město Frýdek-Místek v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Téma letošního ročníku je Svět zvířat. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek se tradičně zúčastní s připraveným programem pro školy i veřejnost.

Pálení čarodějnic na Prašivé

KDY: 27. dubna od 22h

KDE: Chata Prašivá

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zažijte s námi nádhernou čarodějnickou atmosféru na horské louce mezi historickým kostelíkem a legendární horskou chatou Prašivá. Občerstvení zajištěno!

Třinecké farmářské trhy

KDY: 26. dubna od 8 do 16 h.

KDE: Před KD Trisia, Třinec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Také letos se prostranství před TRISIA bude v pravidelných intervalech proměňovat na farmářské tržiště plné tradičních voňavých produktů a rukodělných výrobků s regionálním označením kvality.

Otevírání beskydského nebe

KDY: 27. - 28. dubna

KDE: Javorový vrch

PROČ PŘIJÍT: Pokud to počasí dovolí, určitě si zalétáme na paraglidingu. V případě nevlídného počasí se i tak na vás budeme těšit na chatě, kde společně zahájíme paraglidingovou sezonu.

Perun Skymarathon MČR 2024

KDY: 27. dubna od 9h

KDE: Oldřichovice u Třince, parkoviště u Flight PArku

ZA KOLIK: 780 Kč/startovné

PROČ PŘIJÍT: Perun maraton je běh v krásném horském prostředí Moravskoslezských Beskyd - oblasti Slezské Beskydy, tak zvané Goralii. Konkrétně v okolí horských masívů - Javorový, Ropice, Príslop, Kozinec, Ostrý, kdy na každý vrchol se vystoupá nejprudšími svahy a poté sbíhá technickými úseky. Na závodníky čeká 6 vydatných stoupání, 6 technické seběhy - kořeny, kamení, lesní cesty, 4 občerstvovací stanice. To vše vede k jedinému cíli na vrcholu Javorového vrchu, kde 41 km dlouhá trať s 3400m pozitivního převýšení končí a celkově finishuje dole v místě startu.

Slavnostní otevření hradu Hukvaldy

KDY: 27. dubna od 10 do 16 h

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: 100 Kč/dospělí, 60 Kč/děti, senioři

PROČ PŘIJÍT: K vidění budou nejen rytíři, kteří chrání hrad, ale i divadla a tance pro malé i velké. Kejklířská vystoupení, ukázky řemesel, mini zoo.

Pálení čarodejnic s živou hudbou

KDY: 27. dubna od 10 h

KDE: Beskydský pivovárek, Ostravice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hraje živá hudba, speciální black magic IPA.

NOVOJIČÍNSKO

Kopřiva 2024

KDY: 25. - 27. dubna

KDE: Kopřivnice, Katolický dům, Kulturní dům, Kostel sv. Bartoloměje

ZA KOLIK: Dvoudenní permanentka 1200/600 Kč student, jednodenní vstup 700/350 Kč student

PROČ PŘIJÍT: I letos na konci dubna se v Kopřivnici sejdou české, slovenské a polské soubory na přehlídce autorského divadla. Festival Kopřiva dospěl do 38. ročníku a ve dnech 25. – 27. 4. 2024 nabídne besedu u kulatého stolu a osm originálních představení. Podrobný program najdete na webu: www.koprivafest.cz.

Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet – akustický jazz

KDY: pátek 26. dubna, 20 hod.

KDE: Nový Jičín, klub Stará pošta

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společný projekt švédského kytaristy Alfa Carlssona a českého trumpetisty Jiřího Kotači. Tyto dva oceňované muzikanty spojilo studium v nizozemském Rotterdamu. V jejich hudbě se mísí vlivy lyrické skandinávské hudby a moderního jazzu se špetkou R’n’B, hip hopu a rocku. To vše podbarveno živou elektronikou vytváří unikátní zvukovou kombinaci.

BRUNTÁLSKO

Banjo Band Ivana Mládka poprvé v Kofola clubu v Krnově

KDY: sobota 27. dubna od 20 hod.

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 590/650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Banjo Band Ivana Mládka se krnovském Kofola clubu představí v typickém složení sestávajícím jak z hudebníků, tak i ze známých Mládkových komiků, což umožňuje realizaci hudebně-zábavných bloků. Společným jmenovatelem je nepolitický, nesatirický a neangažovaný humor, který má diváka především pobavit. Dadaistické monology, scénky a anekdoty střídají známé i méně známé písničky Banjo Bandu, které interpretuje jak Ivan Mládek, tak i ostatní členové jeho „panoptika“. Jóžin z bážin určitě nebude chybět!

Rodinná pohádka Šípková Růženka v Bruntále



KDY: sobota 27. dubna od 15:30 hod.

KDE: sál Centra Pohoda pro seniory, Okružní ulice, Bruntál

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Děti se roztančí na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Hraje Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček - Divadlo nejen pro děti.

Mejdan čarodějnic ve Vrbně pod Pradědem



KDY: sobota 27. dubna od 15 hod.

KDE: náměstí svatého Michala, Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: vstup zdarma, certifikát čarodějnic pro absolventa čarodějnické zkoušky za 10 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rej čarodějnic patří mezi oblíbené lidové tradice. Proto čarování s dětmi ve Vrbně každoročně připravuje Spolek Přátelé Vrbenska. V širokém okolí podobnou veřejnou akci nikdo nepořádá. Za splnění úkolů čarodějnické zkoušky děti obdrží razítko do certifikátu a zlatou minci. Zlaté mince si vymění v Baru u Ducha za zlaťáky čokoládové nebo si namíchají vlastní nápoj (čarodějnický lektvar). Děti s pěti razítky v certifikátu a kostýmu si mohou vyzvednout špekáček k opékání zdarma. Místo konání bude přizpůsobeno aktuálnímu počasí a uskuteční se venku nebo uvnitř staré budovy školy gymnázia. Baba Jaga dopoledne profrčí městem a bude zvát děti na tuto odpolední akci. Mejdan čarodějnic s programem začne v 15 hodin.