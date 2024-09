Kdy jste začali v minulém týdnu registrovat, že se možná něco bude dít a nepůjde jen o vydatné deště?

My si děláme průběžně, nezávisle na mediích, monitoring počasí. Je to zakotveno v našich procesech. Je to práce našeho dispečinku, který monitoruje 24/7 situaci a připravuje se podle meteorologických podmínek. To, že počasí sledujeme přímo máme v dopravním podniku v DNA. Navíc v sobotu měl být Den otevřených dveří, takže jsme řešili i dopředu jeho zrušení na základě zhoršujících se předpovědí počasí. Už v úterý jsme tedy Den otevřených dveří zrušili a ve středu ráno jsme věděli i díky vedení města, že nepůjde jenom o nějaký deštík. V tu dobu už začala situace rezonovat i v médiích.

V tu chvíli jste najeli na nějaký interní krizový plán?

Ano, v souvislosti s vývojem situace jsme nastartovali proces, na který jsme zvyklí z předchozích situací s extrémně nepříznivým počasím. Protože nejenom předešlé povodně nás něco naučily, ale třeba i přívalové návaly sněhu z loňska. Ve čtvrtek ráno už jsme tak měli definované opatření, které jsme připravovali na úrovni vedení a středního managementu ohledně přípravy na případné zaplavení podjezdů, pády stromů, přerušení dodávek proudu, atd. Dokonce už jsme věděli, že byla ustanovena povodňová komise města Ostravy, která byla svolána primátorem. Do té jsme za nás jmenovali našeho zaměstnance, šéfa dispečinku. A poté jsme povolali mimořádné zálohy.

Už ve čtvrtek jste tak byli přichystáni zvládnout mimořádnou situaci i za předpokladu, že vypadnou tramvajové nebo trolejbusové spoje?

Předpokládali jsme, že pokud budou přerušeny dodávky proudu, nepojedou trolejbusy, tramvaje a podobně a koncepčně jsem se na to nachystali.

Jak reagovali zaměstnanci na mimořádné povolání do práce?

Skvěle. Máme opravdu úžasné zaměstnance, kteří jsou zvyklí, že v případě náhlých události mohou být požádáni, aby přišli do práce i mimo směnu. Zaměstnanci tak o víkendu nastoupili z právě tzv. záloh, kdy jsme vypravovali náhradní autobusové línky. Nešlo ale jen o zálohu řidičů a řidiček a lidí na dispečinku a info servisu, který byl vlastně v pohotovosti od čtvrtku. Ale měli jsme v záloze i CNG busy a pořád ještě máme studené rezervy. Několik dieselů, které jsme připravili na potenciální nasazení ve větším množství. A i díky perfektní práci dispečinku jsme dopředu vytvořili mimořádnou směnu a mohli jsme tak opravdu velice rychle reagovat na každou změnu.

V těch vypjatých situacích vám asi musely padat telefonní linky a web pod tíhou dotazů cestujících. Jak se vám podařilo toto zvládnout, měli jste nějaký speciální systém pro odbavování takového množství měnících se informací?

Procesně je to tak, že zákaznickou linku provozuje pro Dopravní podnik smluvně ODIS jako tzv. telefonní linku a my jedeme on line komunikaci, to znamená community management. Komunikujeme přes emaily a samozřejmě na sociálních sítích. Situace se měnila z minuty na minutu a my jsme se snažili vše online komunikovat.

Máte vysledováno jaké kanály používali Ostravané nejčastěji při právě hledání nebo sdílení informací?

V tomhle ohledu jsme se poučili právě ze zmiňované loňské sněhové kalamity, kdy během chvilky navštívilo obrovské množství lidí DPO Online a my jsme museli tu službu přenést do takzvaného cloudu, který má auto scale kapacitu. Protože nám v zimě služba havarovala, když tam během krátké chvíle naletělo obrovské množství lidí a obranný IT systém se zachoval jako při IT útoku a službu vypnul. Proto jsme přenesli službu na takový cloud, který umí zvětšovat hardwarovou kapacitu podle toho, kolik lidí tam je. Proto nám teď systém během povodní nespadl, i když na něj v super krátkém čase naletěl rekordní počet lidí.

Říkáte, že jste se na spoustu věcí stihli připravit dopředu. To znamená, že jste zvládli i odvést například vybavení ze skladů, přeparkovat vozy, atd.?

Techniku jsme stihli vytahat na kopec včas. Velkou přípravu udělali lidé na údržbě, kteří vytahali vozy, které nešly do výpravy do bezpečných míst, techniku, traktory, stroje, atd. dali do vyvýšených pozic. To byla obrovská pomoc.

A kolik vozů nakonec uvízlo v terénu?

Dva. Jeden dieselový, který bohužel vyjel do vysoké vody a jeden bateriový, ale nejsou nijak výrazně poškozené. Troufám si říct, že díky té přípravě a dobré informovanosti a koordinaci je toto číslo z celkem 600 vozidel dobrý výsledek. S povodňovou komisí a integrovanými složkami jsme tak uměli naše lidi včas instruovat a posílat jim informace do terénu přímo na palubní přístrojovku.

To asi při minulých povodních v roce 1997 nebylo ještě možné. Můžete ty povodně porovnat?

Jedno z těch srovnání je právě i v té úrovní komunikace. V roce 1997 mohl dispečink komunikovat s řidiči jen pomocí analogových vysílaček.

Přičemž tato povodeň byla horší než v roce 97, ale rozsah škod je díky opatřením, které jsme udělali nižší. A když se bavíme o typech škod, tak se spíš poškodila infrastruktura než technika. Ale měli jsme ty informace dříve a udělali jsme větší množství s větším předstihem opatření, které nám umožnilo se na to připravit tak, že ty škody svým rozsahem jsou nižší. Ne ovšem částkou.

A na jakou částku jste vyčíslili zatím ty škody?

Škody máme odhadnuté v tuto chvíli na 100 milionů. Možná i lehce přes. Ale ty škody nejsou na technice, ale jsou spíš na infrastruktuře.

Kolik tratí či linek bylo a je neprůjezdných?

V zásadě nám přestala dodávka z distribuční sítě fungovat v Kunčicích, to znamená Kunčice do Nové Huti, tam to vlastně nefunguje doteď, to je jedna. Ve Výškovicích to bylo obdobně, tam už nám to jede, potom Martinov, tam byla rozvodna zatopená. Tu jsme už zprovoznili a pak samozřejmě Vřesina. Ta nefunguje doteď a ještě nějaký ten týden si to určitě vezme, protože na té trati jednak popadalo hodně stromů a ta trať je pravděpodobně i podmáčená. Původně jsme mysleli, že ty rozsahy škod jsou větší a odhadovali to na týdny nebo měsíce. A teď? Nechci být přehnaným optimistou, ale podle těch informací, které mám, si myslím, že bychom další trať mohli do týdne, do čtrnácti dnů, zprovoznit.

Která vaše místa, tratě a základny byly postiženy nejvíce?

Svým rozsahem a dopadem to byly Výškovice a Martinov a následně Hlučínská.

Hlučínska je ve výpadku stále, ale taky už jí máme jako pod napětím, jenom musíme udělat řadu technických a bezpečnostních opatření a zajistit sociální zázemí pro naše lidi. To je co se týče našich tratí. Infrastruktura trolejbusů a elektrobusů je též v pořádku, dá se říct nepoškozená až na nějaké drobnosti, které jsme vyřešili poměrně rychle. A pak co se týče vozovek, tak ústřední dílny Martinov. Ty byly zasaženy protržení hráze v Nové Vsi.

A kdy očekáváte, že se vrátí situace k normálu a začne se jezdit podle pravidelných jízdních řádů?

Veškeré kapacity směřujeme ke zprovoznění poruch a výpadků. Věřím, že řekněme v průběhu příštího týdne už budeme ve standardních jízdních řádech krom oné jedné trati, což je podle mě fantastická zpráva pro lidi v Ostravě. Za to bych chtěl poděkovat našim lidem, ale i cestujícím, protože oni nám také pomáhali s informovaností. Na dispečink se dostávaly informace online kanály, kdy nás lidé varovali, co se u nich děje a díky této komunitě jsme měli oči a uši všude a mohli flexibilně reagovat.

Vypadá to, že máte dobrý pocit ze zvládnutí situace….

Zvenku to možná vypadalo jako chaos, ale byl to řízení chaos. Od začátku jsme věděli, že musíme jezdit, jakkoli. Prostě jezdit v krizi. V průběhu pondělka jsme omezili v centru trolejbusy a ty kapacity jsme přesunuli na náhradní autobusovou dopravu, abychom odvezli všechny lidi tam, kam potřebují. I když se zpožděním, i když vlastně v nepravidelné dopravě mimo jízdní řád.

Jak se povodně dotkly osobních životů vašich zaměstnanců? Víte o některých, kterým voda vytopila obydlí? Jste s nimi jako zaměstnavatel v kontaktu ohledně nějaké pomoci z vaší strany?

Jako zaměstnavatel jsme ihned zřídili e-mailovou adresu a telefonní linku pro naše lidi v krizi, že jsme připraveni jim dát psychologickou i materiální pomoc i například bezúročné půjčky. S každým to řešíme jednotlivě a těch případů není moc, tak do deseti dvaceti, čili jsme schopni se jim věnovat individuálně.

Je něco, v čem jste se díky těmto povodním poučili?

Určitě bychom měli mít více vysoušečů a záložních generátorů. Do toho si myslím si, že bychom měli investovat právě v časech klidu a zařadit to do strategické přípravy. Ostatní firmy nám nabízely pomoc, ale i ony byly bez vysoušečů. A podniky, které nabízejí právě služby, které jsme ohledně vysoušení potřebovali, byly schopné nám přivézt vysoušeče až za dvanáct hodin. A určitě by stálo za to mít nějaký vlastní záložní generátor pro rychlejší zprovoznění některých technologií třeba plnící čerpací stanice, atd. A určitě můžeme vždycky zlepšovat informační servis. Například jej personifikovat. Určitě ale chci vyzdvihnout práci zaměstnanců, kdy lidé podávali heroické výkony a tři dny téměř nespali a v tomto ohledu jsme podle mě vykonali maximum.

Ještě k té personifikaci. Jak si to konkrétně představujete?

Vím, že lidé by ještě vyžadovali více. Například, že lidem, kteří jezdí pravidelně osmičkou by blikla sms, že na jejich trati je právě teď taková situace. To je něco o čem uvažujeme a pracujeme na tom, abychom během kalamit a nehod dokázali cestující informovat i personifikovaně. A tu zpětnou vazbu od lidí dostáváme a ať už je to zabaleno do jakékoliv emoce, tak pro nás je to výzva, na čem dál pracovat. Není to všechno jen o technických opatření, ale i ty měkké věci jsou důležité. Já osobně mám ambici, aby náš ostravský dopravní podnik nebyl jenom nejmodernější, co se týče odbavení, jako placení kartou a bez papírových jízdenek, ale aby měl i nejlepší informační servis v zemi. A na tom budeme usilovně pracovat.