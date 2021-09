„Na místo byla přivolána Rychlá zdravotnická pomoc, která dítě i ženu převezla do Nemocnice Havířov k dalšímu ošetření. Celá událost byla následně předána PČR k dalšímu šetření,“ sdělil mluvčí MP Havířov Libor Morcinek.

K tomuto zranění mělo dojít při fyzickém napadání mezi dvěma ženami. Dítě, které držela žena v náručí, upadlo na zem a bouchlo se do hlavy.

Hádka mezi ženami pokračovala i po vstupu policistů do bytu, odkudsi se ozýval křik malého dítěte. Jedna z žen držela v náručí kojence a byla krvavě zraněna na hlavě a v obličeji. Hlídka MP neprodleně zkontrolovala zdravotní stav kojence, kdy bylo zjištěno, že kojenec má na hlavě bouli.

