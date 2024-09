strojírenští kovodělníci Co u nás budete dělat? - vrtání - broušení - příprava výrobku před lakováním - různé jiné pomocné zámečnické práce Co musíte znát, mít a umět? - vyučen ve strojírenském oboru (není podmínkou) - manuální zručnost - ochota učit se novým věcem - možnost zaučení Co Vám nabízíme - ranní směny - možnost čerpání záloh - 25 dnů dovolené - možnost čerpání záloh Způsob kontaktu: osobně od 7.00 hod.do 15.00 hod nebo telefonicky, e-mailem 24 000 Kč

