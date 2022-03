Demolice mostů přes Rudnou, leden 2022:

Ten by měl stát do 16. října, kdy začne druhá etapa a provoz se přesune na tento nový most.

Ukázka hlubinného vrtání pilot v rámci opravy vítkovické estakády (silnice I/11, Ostrava). Odborníci usazují armokoše připravené k zalití betonem. Piloty zaměstnají stavbaře zhruba další 2 týdny, celkem se na stavbě pohybuje cca 20 dělníků. Provoz pokračuje v režimu pruhů 1+1. pic.twitter.com/M4fKj3fky3 — ŘSD Moravskoslezský kraj (@RSD_MSlezsky) March 28, 2022

Hotovo má být do konce července příštího roku, nicméně stát už dříve ústy mluvčího Miroslava Mazala avizoval, že se klíčovou dopravní tepnu v Ostravě pokusí plně zprůjezdnit rychleji.

A to i proto, že po prvotním hladkém provozu se v posledních týdnech při špičkách začínají tvořit přece jen delší kolony než v prvních týdnech oprav.

Zúžení do jednoho pruhu

Pro auta do 3,5 tuny tam platí zúžení do jednoho pruhu v obou jízdních směrech, těžší vozidla mají povinnou buďto jedenáctikilometrovou objížďku po Mariánskohorské ulici či dvacetikilometrovou po dálnici. Stavbu za 239 milionů korun bez DPH provádí pro Ředitelství silnic a dálnic firma Inženýrské a dopravní stavby (IDS) Olomouc.

Stát v letošním roce počítá v dosud blíže nespecifikovaném termínu také s opravou zhoršujícího se stavu mostů v Místecké ulici v Hrabové, konkrétně na čtyřicátém kilometru při sjezdu do průmyslové zóny, potažmo obydlené části obvodu. A vzdušnou čárou jen o kousek dál připravuje stát i opravu dvoukilometrového úseku Plzeňské ulice mezi Mitrovickou a Junáckou ulicí. Na programu by měla být od července do září.

Komplikace na jihu

Mnohem konkrétnější obrysy už mají mnohé další uzavírky. Řidiči neprojedou například Polankou nad Odrou. Od začátku března se tam sžívají s celkovou rekonstrukcí ulice 1. května, kterou pro Moravskoslezský kraj provádí firma Strabag.

Přibližně po pětitýdenních intervalech jsou tam naplánovány celkem tři různé etapy. „V každé etapě je v daném úseku vyloučena tranzitní doprava. Hlavní objízdné trasy pro individuální dopravu jsou vedeny přes ulici Rudnou, mírnější varianta je pak přes osadu Janová,“ řekl Deníku starosta Polanky nad Odrou Pavel Bochnia, podle něhož je v co největší míře zachován přístup k nemovitostem v opravované ulici i přilehlých slepých uličkách. Práce mají skončit v červnu, jediný otazník visí nad termínem rekonstrukce mostu přes Odru.

Nová Bělá

S kompletní uzavírkou je třeba počítat i v další jižní části města – Nové Bělé, kde už v listopadu minulého roku začala rekonstrukce kanalizace a také její rozšiřování.

„Mitrovická ulice je neprůjezdná, na dvouapůlkilometrovém úseku je vždy uzavřená vybraná část v délce zhruba 150 metrů, kde se zrovna pracuje,“ popsal peripetie starosta Nové Bělé Lumír Bahr. Nejezdí tam hromadná doprava, obvod proto zakoupil vlastní minibus. Práce mají trvat až do konce dubna příštího roku.

„Děláme vše pro urychlení, nyní například dvě etapy zároveň, ale netroufám si odhadovat, kdy vše skončí,“ říká upřímně Bahr.

Kvůli budování splaškové kanalizace nebude až do konce května průjezdná ani ulice 26. dubna v Ostravě-Plesné, a to v úseku ulic Karla Svobody – Na Milířích. Už tradičně se letos bude pracovat, respektive už se pracuje, na dálnici D1, tentokrát u Antošovic před Bohumínem. Práce na opravě vozovky jsou naplánovány od 1. dubna až do konce srpna, a to ve směru na Brno i Katovice. Provoz bude střídavě po etapách veden v režimu 1+1 v jednom jízdním směru.

Znovu Opavská…

A klid nebude ani letos v oblasti Svinovských mostů. Tentokrát je v Opavské ulici na programu rekonstrukce mostů přes Odru, která od dubna až do 9. listopadu přinese uzavření pravých jízdních pruhů v obou směrech.

Opravy Opavské ulice a Svinovských mostů, březen 2019

V podobném časovém rozpětí, byť s o tři týdny dřívějším koncem, se bude pracovat i před dálniční přípojkou v Hrušově, kde bude částečná uzavírka Bohumínské ulice nedaleko od křižovatky s Muglinovskou po sjezd do nově vzniklé průmyslové zóny Contery.

Půlroční práce na rekonstrukci tramvajovách mostů pak způsobí částečnou uzavírku nedaleko Ostravar Arény v místě mimoúrovňové křižovatky Ruské a Plzeňské ulice. Práce potrvají až do druhé poloviny září a přinesou i výluky v hromadné dopravě, a to primárně na tramvajových linkách 12, 17 a 18. Výlukové jízdní řády však budou platit i na některých dalších linkách.

Z drobnějších omezení řidiči pocítí například uzavírku ulice Na Baranovci, která slouží jako propojka oblasti slezskoostravské radnice s Hladnovem (vedlejší propojka po Keltičkově ulici zůstane průjezdná, pozn. red.). Práce potrvají do konce července.

Souhrn hlavních dopravních uzavírek v Ostravě v roce 2022

- listopad 2021/duben 2023: Mitrovická ulice, Nová Bělá

- leden 2022/červenec 2023: mosty v Rudné ulici, Vítkovice

- březen 2022/květen 2022: ulice 26. dubna, Plesná

- březen 2022/červen 2022: ulice 1. května, Polanka nad Odrou

- březen 2022/září 2022: mosty v Plzeňské ulici přes Ruskou, Zábřeh

- duben 2022/srpen 2022: dálnice D1, Antošovice

- duben 2022/říjen 2022: Bohumínská ulice, Hrušov

- duben 2022/listopad 2022: mosty v Opavské ulici, Svinov/Nová Ves

- červenec 2022/září 2022: Plzeňská ulice, Stará Bělá

Neznámý termín: mosty v Místecké ulici, Hrabová

*Zdroje: MMO, ŘSD, MSK, DPO