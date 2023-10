S nástupem chladnějších dní v létě chladné radiátory nyní příjemně zteplaly. Do bytů, které jsou zásobovány centrálním rozvodem, proudí teplo z elektrárny v Dětmarovicích a z teplárny Veolia, v případě Českého Těšína se vyrábí přímo v Českém Těšíně.

Teplo. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Poté, co v neděli začala dodávat teplo do domácností a firem v Orlové a v pondělí také do Bohumíně společnost ČEZ Teplárenská, otevřela ventily s teplem také společnost Veolia Energie ČR, která teplem zásobuje Kavinou a velkou část Havířova, včetně bytů společnosti Heimstaden. Její nájemníci dostali během pondělka sms s informací o zahájení dodávek tepla.

Zároveň dostali lidé několik pokynů. „Při spuštění dodávky tepelné energie je nutno zapnout topení v bytě na maximum (stupeň 5 na termoregulační hlavici) minimálně po dobu tří dnů. V bytech, které mají na radiátorech odvzdušňovací ventily (ve většině případů se jedná o byty v nejvyšším patře), je zapotřebí tyto radiátory odvzdušnit,“ píše se na webových stránkách společnosti Heimstaden.

Dodávky tepla do bytů zahájila v pondělí 9. října také Havířovská teplárenská společnost.

ČEZ Teplárenská začala topit v Orlové i Bohumíně

Podle vyhlášky se začíná topit v bytech v okamžiku, kdy průměrná venkovní denní teplota v příslušném místě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. V porovnání s minulým rokem se tak letos o skoro tři týdny později.

Společnost Veolia ČR má pro případné dotazy k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce bezplatnou zákaznickou linka 800 800 860, kde operátoři lidem pomohou vyřešit v co nejkratší době technické problémy, fakturační dotazy nebo jiné požadavky.