Původní Orlová sice nedopadla, jako nedaleká Karviná, která prakticky zmizela z mapy, ale 150 let trvající těžba uhlí toto město velmi zásadně poznamenala.

Zachovalé je historické náměstí, jehož dominantou je katolický chrám Nanebevzetí Panny Marie, a zbytek tvoří po jedné straně blok historických domů. V jednom je poliklinika, ve druhém radnice, detašované pracoviště hlavního stanu, který sídlí v novém centru města – Orlové-Lutyni. V kopci nad náměstím se dodnes stojí církevní Husův dům a ještě výše pak evangelický kostel. Jediný orlovský hřbitova odřízla od centra města čtyřproudová silnice. Zbytek centra původní Orlové, ale nejen jeho, padl za oběť důlním vlivům.

Jak oživit starou Orlovou

O tom, jak oživit staré centrum města, se mluví už 20 let. Plánů byly spousty, ale jen málokteré se podařilo uskutečnit, respektive nerealizovalo se prakticky nic. Území staré Orlové, jak se jí dnes říká, tvoří čtyři lokality – Město, Zimný důl, Lazy a Kopaniny, kde dnes žije dohromady asi 1500 obyvatel.

Navzdory všemu, co původní Orlové za posledních 100 let potkalo a co ji poznamenalo, odtud život úplně nezmizel. Je tu několik koloniálů, cukrárna, kavárna, prodejna drogerie, zahradních potřeb, květinářství a stavebniny. Co chybí, je hospoda.

Jsou mladí, šikovní, podnikaví a odhodlaní. Je to pár měsíců, co si manželé Pastrňákovi zařídili na náměstí ve staré Orlové dílnu, ve které šijí věci pro miminka. Čtěte ZDE.

Orlová-Město. Vše pro miminka. Veronika Pastrňáková.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

„Štefek je zavřený už dlouho. Už před koronou to bylo takové všelijaké. Pak tam měl krátce nějaký Vietnamec obchůdek, ale vydržel dva měsíce. Chlapi jezdí na pivo autobusem do města, na sídliště,“ prozrazuje mi prodavačka z novinového stánku v Zimném dole, naproti obřadní síni.

Tato lokalita leží mimo staré centrum a tvoří ji staré kolonijní domky a spousta rodinných domů. Kdysi tu měli samoobsluhu, včetně řeznictví, ale to všechno je minulost. Dnes je tu jediný koloniál, kde koupíte základní potraviny, na větší nákupy se musí do města.

„To se celkem dá, tak to je dneska všude mimo centrum. Co místním ale hodně vadí, je nevyužitá budova bývalé školy. Tu město před časem prodalo, nový majitel ji začal přestavovat, prý tam chtěl zřídit ubytovny, a tak to město stoplo. Dnes je budova na prodej,“ líčí mi trafikantka neradostný příběh zdejší školní budovy. A tak ti, kdo tady staví rodinné domy, musejí své děti vozit do školy do města.

Z náměstí je torzo, život ale nezmizel

Podobné je to v historickém centru, které je pro lidi z centra cílem víkendových vycházek a kde se konají třeba srazy motorkářů nebo folklorní slavnosti. Ze zbývajících, možná dvaceti větších obytných domů, je třetina prázdných. První vlaštovky, signalizující příchod nových časů tady jsou. Soukromí investoři domy opravují a nabízejí k bydlení. I školka tady funguje.

A jak si tady vedou obchodníci? „Úplně na vyskakování to není, ale uživíme se poměrně dobře. Obchod drží naši stálí zákazníci,“ říká prodavačka z prodejny Slaměnka, která zatím sídlí na náměstí, ale brzy se přestěhuje o 300 metrů výše, vedle drogerie Marek, která tady pod tímto názvem funguje snad 30 let.

„Plán, jak původní Orlovou změnit, máme. Není tak ambiciózní, je postupný, jednoduchý a realizovatelný. Ovšem nepůjde uskutečnit bez podpory kraje, státu, potažmo vstřícnosti firem, které tady vlastní velkou část pozemků,“ říká starosta Miroslav Chlubna. Čtěte ZDE.

Miroslav Chlubna.Zdroj: Deník/Richard Kutěj

Špatná doprava

Za velký problém považují místní městskou dopravu, která sem sice jezdí, ale prý komplikovaně.

„Z Lutyně se sem na jedničku přes Porubu prakticky nedá dostat. Autobusy jezdí obrovským obloukem a když chcete nejkratší cestou, tři zastávky od Penny marketu v Porubě, musíte přestupovat. Od lidé, co tady pracují, jezdí z Poruby nebo centra na kole, anebo se domlouvají a vždycky někdo vezme auto a jedou společně,“ doprava sem je fakt špatná,“ tvrdí prodavačka.

Starosta Orlové Miroslav Chlubna na toto postesknutí reaguje tím, že podle něj je spojení z centra do staré Orlové je dobré. „Ano, jsou tam přestupy, a zastávka není přímo na náměstí, ale na hlavní silnici pod Klášterkou, ale to je kousek. Každopádně nemám od lidí z ´jedničky´ žádné stížnosti ani podnět, že by jim nevyhovovala městská doprava,“ řekl Chlubna.

A tak, kdo je ve staré Orlové spokojen, jsou lidé, kteří tam mají zahrádky a chatky. Těch krásně schovaných zákoutí jsou tam spousty. A stejně tak rybáři, kteří se oddávají své vášni u Kozího becírku v Lazech, kde mají naprostý klid.

V zámku fungovala nemocnice

Vedle katolického kostela stával dlouhá léta zámek, který však nepřežil špatné zacházení v období socialismu. Budova z 2. poloviny 18. století vyrostla na místě staršího kláštera benediktinek z roku 1269.

Původní orlovský pozdně barokní zámek Budovských byl rozměrnou patrovou budovou o rozměrech 48x16 metrů, krytý vysokou mansardovou střechou s několika vikýři. Po roce 1802 byl přestavěn do klasicistní podoby. Okolí zámku bylo upraveno ve francouzskou zahradu, později přeměněnou v přírodně krajinářský park.

V roce 1902 byla v zámku zřízena nemocnice, adaptovaná za 1. světové války a existující do roku 1968. Později byl objekt upraven pro kulturní účely. V 80. letech 20. století se však na zámku, který předtím vážně poškodil požár, začaly objevovat vážné statické poruchy způsobené poddolováním. Zámek byl proto stržen a s ním zlikvidována i část zámeckého parku, jež je pomalu obnovován. (zdroj: wikipedie, toj)

Orlová-Město v datech

První písemná zmínka: 1223

Počet obyvatel: 1179

Zajímavosti

Orlová-Město má rozvolněnou a velmi řídkou zástavbu, neboť zde po druhé světové válce začaly demolice kvůli poddolování. Dokonce se uvažovalo o vymazání města z mapy a odstěhování obyvatel do okolních obcí. Díky připojení Horní Lutyně k Orlové vznikla myšlenka vybudovat panelové sídliště a nastěhovat sem většinu obyvatel.

Tip na výlet

Kostel Narození Panny Marie

Orlová-Město. Náměstí, kostel.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Novogotický kostel spadá pod římskokatolickou farnost v Orlové v ostravsko-opavské diecézi. První zmínka o orlovské kapli pochází z roku 1223 a poté, co do Orlové na počátku 13. století přišli benediktini, se již objevují zmínky o ustanovení farnosti. Roku 1466 došlo k přestavění někdejší kaple na kostel zasvěcený Narození Panny Marie. Novogotickou podobu dostal v letech 1903–1905 a 21. října 1906 došlo k jeho slavnostnímu vysvěcení. Kostelu kvůli poddolované krajině několikrát hrozil jeho zánik. Nyní je chráněn jako kulturní památka České republiky.