Nebezpečná křižovatka v Těrlicku má zmizet. Z trojúhelníku bude „téčko“

Obdobná obměna proběhla v Těrlicku, kde ve volbách zvítězilo sdružení NAŠE TĚRLICKO, jehož lídr David Biegun se stal starostou. Sekundovat mu bude coby jeho zástupce Stanislav Recmaník ze stejného hnutí. Radními za NAŠE TĚRLICKO byli zvoleni Martina Reitzová a Lukáš Golasowski a Roman Kupka za hnutí ANO. „Obec má několik rozdělaných projektů, které nefungují, jak by měly. Co je rozjeté, je třeba dovést do konce, ale tak, aby to obec finančně netopilo. Je totiž výrazně zadlužená,“ řekl nový starosta David Biegun.

Starostové zůstávají, mění se radní

V dalších obcích starostové zůstávají a mění se místostarostové, případně radní. Výjimkou jsou Petrovice u Karviné, kde starostou zůstává Marian Lebiedzik a jeho zástupcem Jaromír Krótki. (oba Společně pro Petrovice – Nezávislí).

Podobně v Petřvaldu, kde pokračuje starosta Jiří Lukša (KSČM) i jeho zástupce Petr Dvořáček (ČSSD). V čele Dětmarovic začne už čtvrté období Ladislav Rosman (Přátelé rozvoje obce (PRO). K ruce bude mít dva nové neuvolněné místostarosty - Marka Svrčinu (Přátelé rozvoje obce (PRO) a Sylvu Totkovou Kolderovou z ODS.

Ve Stonavě se změnil starosta, poprvé od roku 1990!

Zastupitelé Dolní Lutyně potvrdili ve funkci starosty Pavla Buzka (STAN). Na postu místostarosty (neuvolněného) střídá Jana Czapka (Soužití-Wspólnota, bez politické příslušnosti) Jaroslav Svoboda (ANO). „Pro velkou koalici jsme se rozhodli na základě výsledků voleb, kdy občané preferovali dvě strany. Navíc jsme toho názoru, že v tomto těžkém období se nám bude lépe řídit obec společně,“ vysvětlil staronový starosta Pavel Buzek.

Další ustavující zastupitelstva (Chotěbuz, Stonava, Horní Hludovice, Orlová a Český Těšín) jsou naplánovaná na nejbližší dny.

Rychvald: Starostku nahradila starostka

Město má po čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu novou starostku. Je jí Dagmar Pížová (ANO), která nahradila svého stranické předchůdce Milana Starostku, které je nově místostarostou. „Proč ta změna? Byla to taková vnitrostranická dohoda,“ přiznal nový místostarosta Milan Starostka. Dodal, že už má také své roky a chtěl si trochu odpočinout. Druhým místostarostou je Pavel Staněk z SPD. Oba zástupci starostky jsou neuvolnění.

ROZHOVORY

Jaké vize přinesou do Doubravy a Těrlicka nováčci ve vedení obcí Jiřina Ferenčíková a David Biegun

Jsou ve funkci jen pár hodin. Jiřina Ferenčíková, starostka obce Doubrava i David Biegun, starosta Těrlicka jsou víceméně politickými nováčky, ovšem s vlastní představou, co je třeba v jejich obci změnit, udělat lépe.

Nová starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková. (NAŠE DOUBRAVA) Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Už víte, jaká bude první věc, kterou chcete řešit?

Věcí k řešení bude spousta. Nové vedení obce se chce v prvé řadě zaměřit na pomoc občanům se zvládáním energetické krize. Domácnostem, které se připojily k nově budované kanalizaci, chceme přispět pokrytím 50 procent jimi vynaložených nákladů, a to až do výše 40 tisíc korun. Ostatní domácnosti pak podpoříme částkou od jednoho do čtyř tisíc korun podle počtu občanů s trvalým bydlištěm na úhradu nákladů za stočné nebo vývoz jímky, septiku.

Obcí hodně rezonuje záměr společnosti Heimstaden bourat finské domky, které jsou v havarijním stavu a stavět bydlení nové. Máte v úmyslu do těchto jednání mezi pronajímatelem a nájemníkem vstupovat?

Ano. Chceme se okamžitě zapojit do jednání obyvatel finských domků a „desetidomků“ (na jejich straně) se společností Heimstaden, která v této části Doubravy plánuje rozsáhlý developerský zásah. Také chceme jednat i s nájemníky obecních bytů a těm, kteří nemají dluhy vůči obci, chceme nabídnout nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Záleží nám na všech sousedech, chceme, aby sousedé byli rádi, že bydlí v Doubravě.

Nový starosta Těrlicka David Biegun. (NAŠE TĚRLICKO) Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Už víte, jaká bude první věc, kterou chcete řešit?

Cílů je hodně, ale musíme jít postupně. Obec má několik rozdělaných projektů, které nefungují, jak by měly. Co je rozjeté, je třeba dovést do konce, ale tak, aby to obec finančně nepotopilo. Mluvím o projektu budování cyklostezky okolo přehrady. Vyvstaly tam nějaké problémy a momentálně nevíme, zda finanční prostředky, které máme, budou na dokončení stačit. Mým úkolem tedy bude neprodleně se spojit s ministerstvem financí, které to má na starosti, a zjistit, zda by ta akce šla posunout, upravit, protože za stávající situace tento projekt asi není realizovatelný. Musíme se ale seznámit se smlouvami, abychom mohli přijat nějaké sofistikované řešení.

Už několik let se připravuje projekt vybudování nového velkého mola na nábřeží přehrady u Jaškovské krčmy. Vše je však stále ve fázi studie. Posune to nové vedení obce někam dál?

Myslím si, že toto není priorita, kterou by obec měla řešit. Ale pokud se rozhodneme tento projekt realizovat, bude záležet, zda na to bude nějaký dotační titul, protože bez toho to neuděláme. Obec je poměrně dost zadlužená, musíme stabilizovat rozpočet. Krásně se staví vzdušné zámky, ale my musíme velmi rychle řešit situaci ohledně energií. Do konce roku jsou zafixované, ale po dál? Vím, bude to těžký úkol…

VIDEO: Tisíce kubíků kamene, jáma 2 Dolu Lazy už téměř není, podívejte se

Velkým tématem je v Těrlicku nová silnice, která by měla vést středem obce. Vznik a úspěch sdružení NAŠE TĚRLICKO ve volbách je de facto výsledkem nespokojenosti části obyvatel s tímto záměrem. Sdružení je velkým kritikem této stavby. Víte už, co budete muset udělat, abyste se podařilo nějak korigovat záměry státu, který chce silnici postavit jako součást obchvatu Havířova a spojnici s dálnicí D48?

Proti stavbě obchvatu, který vlastně není obchvatem, jsme všemi deseti a těch důvodů je spousta. Myslíme si, že je to stavba zbytečná, která pokud bude, přivede do Těrlicka daleko více tranzitní dopravy. To není vhodné a mnoho občanů to nechce. A máte pravdu, to, že jste to téma uchopili, je důvod, proč nás lidé volili. Budeme tedy dělat vše pro to, aby se tento projekt zrušil a budeme jednat s Havířovem, zda není nějaké jiná alternativa, kudy by ta silnice mohla jít.

Jaké jsou možnosti?

Upřímně, moc jich není. Jednou z nich je podávat podněty a námitky v rámci hodnocení studie EIA (posuzování vlivu na životní prostředí – pozn. aut.) tak, aby se podařilo stavbu zrušit, nebo ji aspoň oddálit, případně vyvolat v této věci soudní spor. Co víme, že někdy počátkem listopadu má být vyhlášena EIA a jednotlivé obce i občané dse k ní mohou během jednoho měsíce vyjádřit, podávat podněty a námitky.