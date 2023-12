Už čtyři roky po sobě se pár dní před Vánocemi vydává paní Jolanta z vesnice Strzyżowice nedaleko Sosnowce na cestu do Stonavy, aby si společně s ostatními připomněla neštěstí z roku 2018 v Dole ČSM.

Stonava, 5. výročí neštěstí v Dole ČSM. prosinec 2023 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Za manžela zapálila u žulového památníku ve tvaru slzy svíčku. Letos od nešťastné události z 20. prosince, při níž zahynulo 13 horníků, uběhlo pět let. „Myslím na něj denně, nejde zapomenout. Byl poměrně mladý, bylo mu jen 54 let a tady na šachtě pracoval osm let,“ říká paní Jola.

Záchranář: Černý prapor u šachty, toho jsem se vždycky bál

Středečnímu vzpomínkovému setkání při příležitosti pětiletého výročí neštěstí v dole ČSM nepřálo počasí. Dost pršelo a foukal vítr. „Vidíte, i to počasí pláče,“ pronesl šéf Hlavní báňské záchranné služby Josef Kasper. „Pro mě vždycky bylo nejhorší, když jsem šel na šachtu a na stožáru visel černý prapor. To znamenalo, že některý z kamarádů zahynul. My horníci víme, že zranění a smrt k této práci patří, a už jsme tomu tak nějak chtě nechtě přivykli,“ dodal.

Po výbuchu plynu je 13 mrtvých, pro těla se půjde po uhašení ohně

U památníku, který obec ve spolupráci s OKD nechala vybudovat do roka od té nešťastné události, se sešli představitelé vrcholného vedení OKD, moravskoslezský hejtman Jan Krkoška, konzulka polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, starosta Stonavy Tomáš Wawrzyk a jeho kolegové z okolních obcí a také zástupci hornických důchodců. Krátké proslovy měli farář z Dětmarovic Martin Pastrňák a místní římsko-katolický pastor Roland Manowski.

Poté hosté položili k pomníku věnce a květiny a na úplný závěr se rozezvučely sirény záchranářských vozů, čímž obětem důlního neštěstí vzdalo hold asi dvacet nastoupených důlních záchranářů.

VIDEO: U zasněžené slzy vzpomínali na horníky, které zabil výbuch metanu

Generální ředitel OKD Roman Sikora připomněl, že je třeba si i takto smutné události připomínat. „Zkusme se vžít do cítění rodin těch mužů, kteří tehdy zahynuli. Zároveň je třeba udělat vše pro to, aby byla zajištěna bezpečnost při práci v podzemí, aby se takováto událost nemohla opakovat,“ dodal.