/AKTUALIZUJEME/ Den, na který v Karviné čekali přes 30 let, je tady. Od pondělního poledne už kamiony, dodávky i osobní auta, které Karvinou jen projíždějí, nemusejí přes centrum, ale město objedou po novém obchvatu. Průjezdný je již směrem od Bohumína na Český Těšín. V opačném směru se začne jezdit odpoledne.

Karviná, zprovoznění nového silničního obchvatu města. 17. 7. 2023 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Novou silnici před polednem osobním pokynem pracovníkům správy silnic zprovoznil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Na téma obchvatu zažertoval větou, že je to jediná silnice v Česku vedoucí k moři. Myslel tím, samozřejmě, ke Karvinskému moři (vodní plocha za městem - pozn. red.).

Podle ministra Kupky je karvinský obchvat skvělý v tom, že se tranzitní doprava vyhne centru a ještě si o kilometr zkrátí cestu. „Bude to mít vliv na životní prostředí ve městě, které se díky tomu výrazně zlepší,“ řekl Kupka.

Slavnostního zprovoznění nové, tři kilometry dlouhé silnice, která po mostě vede i přes řeku Olši, se vedle ministra dopravy zúčastnil také generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO), primátor Karviné Jan Wolf (SOC DEM ) a regionální zástupce zhotovitele, firmy Skanska.

„Konečně!“ radovali se řidiči

Poté, co na novou silnici mohla vyjet první auta, dávali okolojedoucí řidiči najevo svou radost z nové silnice. „Konečně!“ křičel nadšeně s rukou vztyčenou z okýnka své oktávie jeden z řidičů. A radostných reakcí bylo více – troubením a blikáním dávali najevo radost také řidiči projíždějících kamionů.

Méně aut v centru města

Pro Karvinou znamená zprovoznění obchvatu, který se stavěl tři roky, výraznou úlevu. Nebude přínosem ani tak pro místní, ale využije jej tranzitní doprava. Díky tomu ubude v centru města kamionů a vozidel, jedoucích ve směru Orlová a Bohumín – Český Těšín a opačně. Počet aut, která projedou centrem města, tak klesne z několika tisíc denně na několik set.

„Odborníci na dopravu předpokládají, že by nová silnice měla odvést až devět desetin tranzitní dopravy. Mně se to číslo moc nezdá, ale uvidíme. Čas ukáže,“ řekl Deníku primátor Karviné Jan Wolf, který je každopádně přesvědčen, že zprovoznění nové silnice bude pozitivem pro lidi žijící v centru města.

„Úbytek kamionů i osobních aut bude výrazný. V centru ubude hluku, prašnosti a vibrací. Věřím, že se tím zlepší i životní prostředí,“ dodal Wolf.

Protihlukové stěny nebudou. Zatím…

Došlo také na problematiku chybějících protihlukových zdí na straně podél řeky v části Darkov a v místech, kde je nová silnice na dohled odpočinkovému areálu Lodičky. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl Deníku už dříve řekl, že se zástupci města vedl několik jednání a že v Praze o problému vědí. „V této chvíli jsme dohodnuti, že od září budeme měřit hlučnost. A podle výsledků měření budou následovat další kroky,“ uvedl Radek Mátl.

Primátor Jan Wolf si myslí, že nejprve je třeba mít k dispozici výsledky měření hluku, který ze silnice půjde. „Až budeme mít výsledky měření k dispozici, pak k tomu můžeme zaujmout nějaké stanovisko. Ale pokud posudky říkají, že protihluková stěna není potřebná v tom kterém místě, tak její stavbu jen na přání města nikdo nezaplatí,“ připomněl Wolf.

Ředitel Radek Mátl upozornil, že ŘSD nemá ze zákona povinnost stavět protihlukové zdi v místech, kde nejsou lidská obydlí, což je právě oblast jezera a loděnice. Připomněl, že na straně směrem k městu usadila firms metrová betonová svodidla, aby se tak redukovala hlučnost od pneumatik. Dodal také, že pokud by se ukázalo, že hlučnost je skutečně nadlimitní, je možné protihlukové zdi podél silnice umístit. „Je ovšem třeba legislativně vše ošetřit,“ uvedl.

Věc, o níž se v souvislosti s novou silnicí také hodně diskutuje na sociálních sítích, je napojení na obchvat po silnici z městské části Ráj. Tato cesta byla původně hlavní, nově tam řidiči jedoucí z města musejí dávat přednost. Na změnu řidiče upozorňuje také dopravní policie.

Trochu se tohoto místa obává i primátor Jan Wolf. „Také bych si dokázal představit tu křižovatku udělanou jinak, ale dopravní inženýři a odborníci, kteří to projektovali, ji takto navrhli, nezbývá, než jim věřit, že je to řešení dobré. Čas ukáže, zda se nespletli,“ řekl primátor.

Třída17. listopadu se měnit nebude

Ačkoliv před nějakou dobou psal Deník o tom, že město počítá s tím, že po zprovoznění obchvatu se zásadně změní vzhled a dopravní situace na třídě 17. listopadu, která byla dosud páteřní tranzitní komunikací, jak dnes řekl primátor Karviné Jan Wolf, žádné zásadní úpravy momentálně v plánu nejsou. „Nějaké úvahy byly, ale při současných cenách nám na to nikdo peníze nedá. Kdybychom chtěli nějaké zásadní změny dělat, stálo by to stovky milionů korun a město potřebuje peníze na jiné opravy,“ vysvětlil Wolf.

Téměř tři kilometry dlouhá silnice, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné, se staví od června 2020. Spojuje Nádražní ulici v části Bělidĺo, překračuje řeku Olši a kolem Darkovského mostu se dále napojuje na silnici vedoucí do Českého Těšína.