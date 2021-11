Prakticky okamžitě, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách, by měli stavbaři přejít ke druhé etapě rekonstrukce, která už de facto začala opravou chodníku na protější straně u plotu oddělující ulici od železniční trati. V další fázi stavbaři částečně uzavřou část Nádražní ulice před budovou vlakového nádraží a hotelu Piast.

„Rekonstrukce Nádražní v úseku mezi ulicemi Čapkova a Střelniční bude pokračovat, ale už bez zásadnějšího omezení dopravy. Chodník před nádražím se měnit nebude,“ řekl Deníku Milan Pilar, vedoucí investičního odboru českotěšínské radnice.

Štefánikova uzavřena

Každopádně od pondělí je uzavřena ulice Štefánikova v úseku od hotelu Central, vedoucí kolem kina až k náměstí.

„Důvodem uzavírky je rekonstrukce pozemní komunikace. Rekonstrukce ulice bude probíhat po etapách. Práce budou začínat rekonstrukcí povrchu komunikace včetně výměny kanalizačního řádu. Chodníky budou po tuto dobu průchozí. V další etapě bude probíhat rekonstrukce chodníku po levé straně komunikace ve směru k ul. Nádražní a následně dojde k rekonstrukci protějšího chodníku. Uzavírka potrvá do 31. května 2022,“ píše sena webových stránkách Českého Těšína. Po dobu rekonstrukce ulice budou řidiči nadále moci využívat bezplatného parkování na ulici Hlavní.

Rekonstrukce první části Nádražní ulice, který se tímto zásahem má proměnit v moderní bulvár, je u téměř konce. Chodníky mají novou dlažbu, hotová jsou i parkovací stání. Před jedním z domů dělníci usadili do dlažby koleje, jako připomínku toho, že tudy jezdila tramvaj z dnes polské části města, po Hlavní třídě až k vlakovému nádraží.

Reakce na stížnosti: stavba ještě není hotová

Problémy, které tuto etapu rekonstrukce provázely, výměna již položené dlažby a nerovnosti, které stále vykazuje, jsou ostré předmětem kritiky na sociálních sítích.

„Ohledně bulváru na ulici Nádražní v Českém Těšíně bych mela dost námitek a to nejen já, ale všichni Těšíňáci. To, ze se pokládá už druhá pokládka je fakt, ale jak ti zas vypadá?! Jsou tam nerovnosti je to celé zešikma, což se budou vytvářet louže, takže v zimě si zabruslíme a v dalším období si zaplaveme,“ napsala redakci stěžovatelka silnice z mailu sebiksamuel@seznam.cz.

Zástupce města Milan Pilar z investičního odboru k tomu říká, že stavba se bude předávat jako celek, po dokončení celého projektu v létě 2022.

„V tuto chvíli jsou položeny žulové kostky na chodníku v úseku první etapy, které však ještě čeká vyrovnání za pomocí vibrační desky. To znamená, že chodník, po kterém chodíme dnes, ještě není v definitivní podobě. V tuto chvíli je v běhu výsadba zeleně rovněž na prvním úseku realizace projektu. Stejně tak asfalt není ve finální podobě, na tu, kterou tam vidíte dnes, přijde ještě horní, poslední vrstva," vysvětlit vedoucí investičního odboru.