/FOTOGALERIE/ Rozšíření pláže, převlékárny a okruh kolem celého jezera. Takové jsou plány na další zpříjemnění pobytu u Karvinského moře. Poté, co v loňském roce vznikla u vodní nádrže písečná pláž, chce město pobyt u oblíbené rekreační zóny dále rozvíjet.

Karvinské moře u Darkova se dočká vylepšení. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Chtěli bychom rozšířit mobiliář o lehátka a také rozšířit pláž. Už by nebyla písčitá, ale travnatá a měla by navazovat na písečnou pláž směrem k přítoku Darkovské Mlýnky do nádrže. V rámci úprav je potřeba odstranit z vody rákos a upravit vstup do vody tak, aby byl více pozvolný,“ nastínil plány, které má město na březích Karvinského moře.