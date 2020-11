Hned tři zdravotní sestry z nemocnic v Havířově a Karviné získaly ocenění v anketě Moravskoslezská sestra roku 2020, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj.

Snímky z předávání cen Moravskoslezská sestra roku 2020. | Foto: Archiv MSK

Ocenění mezi porodními asistentkami získala Jaroslava Cielecká z nemocnice v Havířově. Jak redakci prozradila, byla nominovaná už jednou, ale tou nejlepší ze všech se stala až letos. „Pocit je to velmi hezký. Ale nejvíc mě hřeje pocit, že si o mě kolegyně myslí, že mi to v práci jde,“ svěřila žena z Horních Bludovic, která pracuje se zdravotní sestra už téměř 40 let.