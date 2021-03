/FOTO/ Velkoočkovací centrum, které vzniklo ve Městské sportovní hale v Havířově, má za sebou první den provozu. Tři týmy zdravotníků v průběhu necelých 10 hodin naočkovaly 280 lidí. Jak první den v centru vypadal, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Velkokapacitní očkovací centrum v Městské sportovní hale Slávie, 22. března 2021 v Havířově. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Vstup do Očkocentra, jak mu tam všichni říkají, je ze strany od ragbyového hřiště, kde také mohou lidé, přijíždějící k očkování autem, zaparkovat. U vstupu dostane každý klient lísteček s číslem a další postup je obdobný jako třeba na úřadě. Vyvolávací systém vyzve to které číslo klienta do příslušného boxu, kde dostane vakcínu.