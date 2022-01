Silvestr z Ostravy s Třemi tygry: Při natáčení brečel Kozub i diváci

„Sledujte celé rozhovory i scénky včetně těch částí, které už byly pro televizi příliš za hranou,“ vybízejí diváky a své fanoušky s přiloženým odkazem na YouTube. Fanoušci, kteří po odvysílání zhruba devadesátiminutové verze plakali smíchy, po shlédnutí plné minutáže doslova šíleli.

A co na ohlasy říkají samotní Tři tygři? „Zásadní otázka je, co to znamenalo pro Primu. Pro nás se nic nemění, nás znají všude, ale konečně si i diváci z celostátní televize uvědomili, kde spočívá síla českého humoru. Spíš než pro nás to byl zásadní zlomový okamžik pro TV Prima, která se konečně stala progresivním a respektovaným médiem,“ řekl Deníku principál Divadla Mír a první z hostů Honzy Dědka v silvestrovském pořadu Albert Čuba.

„Lidé konečně zjistili, kde je Mekka české kultury,“ doplnil jej Robin Ferro a Vladimír Polák konstatoval: „Ukázalo se, že televizní zábava může být i bez hvězd normalizačních seriálů.“

Posun na 22. hodinu nestačil

Podle ohlasů nejvíce bavil diváky svým originálním humorem Štěpán Kozub, jenž i z tohoto důvodu byl režií nejvíce prostříhán. A to i přesto, že už kvůli němu musela Prima 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka přesunout na pozdější vysílací čas, aby peprné historky zazněly až po 22. hodině.

„Dokázali jsme různým tlučhubům v Ostravě, kteří říkali, že to nejde, že to vlastně jde. A ani to nebolí. A Honzovi Dědkovi jsme dali šanci, aby se po našem talentu vyšplhal výš,“ svěřil se Deníku Kozub, který vzestup Tří tygrů vnímá jako obrovské zadostiučinění.

„Je za tím obrovský kus práce. Dali jsme si cíl prokopnout dveře online showbyznysu, což se právě děje,“ komentuje aktuální pozici Tří tygrů a chválou na něj po pátečním večeru nešetří ani sám Honza Dědek, u něhož byl Kozub v pořadu už potřetí.

Čuba: jsme čerstvá voda českého showbyzbnysu

Proč, na to odpovídá Dědek: „Štěpán Kozub dávno překonal svůj region. Celorepublikově nevím o větší hvězdě v jeho věkové kategorii. Má před sebou velkou kariéru. Je to fantastický komik, improvizátor, zpěvák i herec vážných rolí. Je to talent, který tady nebyl padesát let,“ vysekl Kozubovi poklonu Dědek, který byl z natáčení se Třemi tygry pohromadě podle svých slov hodně nervózní. Za ojedinělý výjezd se svým pořadem mimo Malostranskou besedu je však zpětně hodně vděčný.

„Kde člověk mohl udělat lepšího Silvestra než v Ostravě? Žádné město mě nenapadá. Přijde mi jako bezvadná možnost udělat Silvestr z regionu. Může to oslovit celý kraj, jsem za to rád. Silvestrů na jiných televizních z Prahy bylo až dost,“ vzkázal prostřednictvím Deníku.

Albert Čuba si přisadil a zašel ještě dál: „Český showbyznysový rybníček je hrozně malý a zakalený. Myslíme si, že by se měl vypustit, vybagrovat a znovu napustit. A my jsme podle nás ta čerstvá voda,“ pověděl sebevědomě.