Karvinská adresa „třída Těreškovové“ u domů, bytů a sídel firem v této ulici v karvinské části Mizerov zůstane. Městští zastupitelé dali na doporučení rady města a změnu názvu ulice v pondělí neschválili.

Třída Těreškovové. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Po zachování názvu bylo třiadvacet zastupitelů Socdem, ANO, komunisté i SPD. Proti byli čtyři ze Socdem a dva ze SPOLU. Přejmenování dlouhé ulice doporučilo Karviné před časem ministerstvo vnitra.

Za změnu názvu a tím i respektování zákonů se před hlasováním bila zastupitelka Mariam Szyja (SPOLU), která zdůraznila, že by zejména zastupitelé měli dodržovat vyhlášky i zákony. „Pokud tedy nelze mít ulice pojmenované po žijícím člověku, tak to musíme změnit. Jak pak chceme po občanech, aby dodržovali pravidla, když tak nečiníme my sami?“ tázala se řečnicky.

Narážela tím na názor právě ministerstva vnitra, které město upozornilo, že podle českých zákonů není možné, aby ulice nesla jméno dosud žijícího člověka.

A protože bývalá kosmonautka Valentina Těreškovová je stále žijícím člověkem, název ulice s jejím jménem je v rozporu s českými právními předpisy. Vnitro však nemůže město za odmítnutí přejmenování ulice přikázat, ani ho za odmítnutí nijak trestat.

Zákon to nedovoluje

Ministerstvo vnitra jako argument svého postoje neuvádí současné politické působení ruské poslankyně Tereškovové, která je členkou Státní dumy, podporuje Vladimíra Putina, stejně tak i anexi Krymu a okupaci východní Ukrajiny. Že by toto nějak souviselo s doporučením přejmenovat karvinskou ulici, Ondřej Krátoška z odboru komunikace ministerstva vnitra již dříve popřel.

Karvinský magistrát připomněl, že název získala asi kilometr dlouhá ulice již v roce 1975, tedy ještě před vydáním zákona o obcích. Ministerstvo však poukázalo na předchozí zákon z roku 1961, který také zapovídal pojmenování podle „jmen vynikajících osob veřejného života domácího nebo zahraničního, které dosud žijí.“

Mámě dost svých problémů

Magistrát svou neochotu měnit názvy ulic zdůvodňuje s poukazem na zvýšenou administrativní zátěž, problémy občanům, firmám a značné finanční náklady. Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na této ulici ke dni 4. května 2023 byl 1200.

„Myslím si, že jako město máme svých starostí dost, stejně tak lidé a podnikatelé bydlící a pracující na třídě Těreškovové. Nevidíme důvod, proč bychom v tuto chvíli měli název ulice měnit. My jsme na té ulici byli, bavili se s těmi lidmi a současný název jim nevadí. Trápí nás mnohem složitější problémy jako například více státních policistů ve městě. V tom by nám mohlo ministerstvo pomoci místo řešení názvu ulic,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (Socdem).