Skvělá příležitost udržovat aktivní mysl a poznat spřízněné duše. V tom obvykle spatřují absolventi U3V největší pozitiva svého dvouletého tažení. „Je to hodně pestré. Osobně jsem se těšila na kurz výtvarníka Vládi Pustówky, protože jsem se kvůli vnoučatům potřebovala nutně naučit něco načrtnout,“ svěřila se s úsměvem úspěšná studentka Lenka Vašulínová. „Člověk se dostane mezi lidi, najde si nové přátele a dozví se spoustu zajímavých věcí, které třeba o Bohumínu a jeho okolí nevěděl,“ doplnila ji kolegyně Darina Ježíšková.

Přidat se k těm, kteří po čtyřech semestrech mohli ve středu 15. května vyhodit v obřadní síni bohumínské radnice své promoční čepice do vzduchu, může nyní další skupina. Městská agentura K3 Bohumín chystá nový blok a zve do něj každého, kdo nejpozději letos v září dovrší 55 let.

„Na příští frekventanty čeká rozmanitý program. Budou se věnovat sociální psychologii, trénování paměti, proniknou do tajů umělé inteligence a fyzikálních zákonitostí, vyslechnou si vědecké příběhy, pikantnosti ze středověku i zajímavosti z historie Bohumínska a Těšínska. Čekají je také exkurze i výlety,“ popsal náplň studia ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.

U3V otevře nový cyklus pro zralé studenty.Zdroj: K3 Bohumín

Studenti dalšího cyklu U3V se poprvé setkají v září letošního roku při slavnostní imatrikulaci. Pak už je každých čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek, čeká pestrá výuka v rozsahu dvou až čtyř vyučovacích hodin. Ze známkování nemusí mít obavy, v průběhu studia nejsou podrobováni žádným zkouškám ani testům. Lektoři jim pouze potvrzují absolvování bloku do indexu.

Celoživotní touhu po vědění podporuje tradičně i bohumínská radnice. Účastníkům kurzu přispěje částkou 1 200 korun na semestr, sami posluchači doplatí 800 korun. Při čtyřsemestrální výuce je tak studium vyjde jen na něco málo přes 3 tisíce korun. Zájemci se už nyní mohou hlásit v knihovně K3 ve Vrchlického ulici. Termín pro podání přihlášek končí 15. září.