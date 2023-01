Účet za otřes v dole: jeden mrtvý, šestnáct zraněných

Jeden člověk zemřel a celkem 16 dalších utrpělo zranění při čtvrtečních otřesu v Dole ČSM-Jih společnosti OKD ve Stonavě. Zraněné záchranáři rozváželi do několika nemocnic v Karviné, Havířově i Ostravě, většina z nich byla ještě týž den propuštěna do domácí péče. ČTK to v pátek řekla mluvčí OKD Naďa Chattová.

Záchranáři v areálu dolu ČSM-Jih ve Stonavě. | Foto: ČTK