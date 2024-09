Vrátní POUZE OZP Hledáme zodpovědné pracovníky na pozici vrátný/strážný. Vše, co požadujeme je poctivost, chuť do práce a srdce na pravém místě. Pracovní náplň se odvíjí od požadavku zákazníka. Za svědomitost, spolehlivost a dobré výsledky ODMĚNY. Firemní bonusy: příspěvek na životní pojištění, ošatné, uniforma zimní/letní, uhrazení certifikátu pro výkon služby, odměny za dobře odvedenou práci. Pracovní místo je vyhrazeno pro osobu OZP. způsob kontakktu: životopis zasílat na e-mail nebo telefonicky od 8.00 hod. do 15.00 hod. 15 600 Kč

