Moravskoslezští hasiči odstranili v pátek dopoledne nornou stěnu, která na řece Odře bránila průniku uhynulých ryb do Polska. Situace na řece se zklidnila, nyní se čeká na výsledky šetření důvodů masivního úhynu.

Hasiči, norná stěna, zásah na Odře v Bohumíně kvůli masivnímu úhynu ryb, červenec 2023. | Video: se svolením HZS MSK

Podle dosavadních údajů uhynula na Karvinsku v Odře přibližně tuna ryb, což jsou asi dvě procenty rybí populace v řece. Příčiny by měly odhalit výsledky odběrů vzorků. Jejich vyhodnocení ale potrvá několik dní.

"Situace na řece se uklidnila, včera už bylo uhynulých ryb méně a sbíraly se na kusy. Norná stěna už tedy nebude potřeba," uvedla v pátek pro Deník mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Situaci šetří také Česká inspekce životního prostředí. Podle dosavadních indicií se na masivním úhynu ryb v Odře s největší pravděpodobností podílelo počasí.

"Voda byla teplá a bylo jí málo. V důsledku dešťů se do vody dostaly splašky a nečistoty a to vše zřejmě způsobilo úhyn. Nejedná se o neobvyklý jev," řekl Deníku v pátek mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka a rovněž dodal, že přesnější údaje přinese vyhodnocení odebraných vzorků. Výsledky by mohly být známy příští týden.

Jak již Deník informoval, stovky uhynulých ryb dopluly tento týden ve středu odpoledne po řece Odře do Polska. Polští vodohospodáři okamžitě informovali své moravskoslezské kolegy. Povodí Odry obratem přijalo opatření.

Mimo jiné požádalo hasiče o vybudování norné stěny na řece Odře ve Starém Bohumíně, která má zachytit uhynulé ryby. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by v řece na naší straně došlo k havárii, například v podobě úniku chemických látek.