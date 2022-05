„Když jsem přemýšlela, jakým jiným způsobem by se tady Palacký dal připomínat, kromě toho, že je tady pobočka muzea - jeho rodný dům, tak jsem zvolila uměleckou platformu. Ta je nadčasová, baví lidi bez ohledu na věk, na to, jaká je politická situace. Myslím si, že ty tehdejší národnostní myšlenky jako čeština a podobně, už vyčpěly. Lidi tomu dneska nerozumí,“ říká Lenka Šíchová.

Inspirace i pohlazení

Při představě, jak Palackého nejlépe připomenout, vycházela z jeho díla Krásověda čili o kráse a umění knihy patery. „Jsou tam skvělé citáty, zajímavé myšlenky. Je mi líto, že František Palacký je tak nějak pozapomenutý. Přitom on byl úžasný člověk, který je inspirativní v mnoha ohledech dodnes,“ pokračuje Lenka Šíchová a dodává, že prostřednictvím myšlenek díla Krásověda chtěla udělat pro obec a pro lidi něco, aby Palackého začali vnímat jinak.

„Tak jsem začala sbírat informace, potom jsem udělala koncept těch čtyř vyhlídek. Hodslavice jsou sice průjezdná obec, a ten průjezd už není tak hezký, ale je tady krásná krajina a to centrum je příjemné,“ poznamenává Lenka Šíchová.

Vzápětí připomíná, že prvním počinem byla loňská úprava centra, tak, aby plac spíše připomínal zahradu. „K tomu tomu jsem letos udělala koncept čtyř míst, které jsou takzvané fotopointy. Začíná to u rodného domku kruhem – to je vyhlídka Krásověda, pokračuje to Frame Hodslavice – což je takový rám, naproti jsou vyhlídka Školní židle a vyhlídka Základní kámen, připomínka základního kamene Národního divadla, dovezeného z Radhoště,“ přibližuje Lenka Šíchová jednotlivé vyhlídky.

Pochopení Palackého

Nato upozorňuje, že na plotě u Palackého rodného domku je začátek tras k vyhlídkám. „Je to takový stužkový navigátor, protože ještě nemáme ukazatele. A jsou tam základní informace. Každé to místo nese citát Palackého, který o něm má co říci dodnes. Zároveň jsou tam informace, které jsou trochu jinak posbírané. Tak, aby dnešní člověk Palackého lépe pochopil a aby mu byl Palacký bližší. Proto jsou tam třeba věci, které měl rád, například na jídlo, na pití, které ženy miloval, co ho inspirovalo.

Jsou to místa, na nich jsou nějaké artefakty, které vyráběli tesaři, kováři, mistři řemesla, kteří obvykle tvořili i za života Palackého,“ doplnila Lenka Šíchová s tím, že všechna díla jsou zasponzorovaná, obec Hodslavice se podílela instalací a zaplatila cedulky. „Malými komplementy jsou Galerijní ulice a ulička Palackého, do které je zařazeno jedenáct domů. Na plotech těch domů jsou cedulky. Je to pohled na domy, které zažil František Palacký a co v nich jako dítě prožil,“ uzavírá Lenka Šíchová.

Slavnostní otevření a křest Uměleckých vyhlídek Františka Palackého a uličky Františka Palackého se uskuteční 5. června v 10 hodin za přítomnosti sponzorů a hostů.