Stavební práce budou prováděny dle předem stanoveného harmonogramu. Jelikož se bude jednat o stavební práce, které budou zdrojem hluku a prašnosti, a které postihnou převážnou část prostor obecního úřadu, bude omezeno užívání jednotlivých kanceláří a bude docházet i ke stěhování míst pro výkon úředních agend v rámci budovy.

Až do 15. října tedy mohou lidé na úřadě vyřizovat své náležitosti v pondělky od 7.30 do 11.30 hodin a ve středy pak od 12.30 do 17 hodin.