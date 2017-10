Úředníci v obcích jako Ferda mravenec

Práce všeho druhu. Dvě úřednice na celou obec. Obě musí umět několik agend najednou, aby obecní úřad vůbec fungoval. Takový je model na jednom z těch menších obecních úřadů v Česku, v Chotěbuzi. Velmi podobné je to ale všude.

Obecní úřad v ChotěbuziFoto: Libor Běčák

Práce na malých obcích má svá specifika a na omylu by byl ten, kdo by čekal třeba něco, jako větší pohodu, než ve městech.

„Když musíme hledat nové zaměstnance, přihlížíme i k tomu, zda je případná praxe takového člověka ve městě nebo v obci. U člověka z malého úřadu máme jistotu, že ví, co ho čeká a po čtrnácti dnech v práci se nám tu nezhroutí,“ říká s nadsázkou starosta Doubravy Pavel Krsek. „Ve městech na každém odboru pracuje několik lidí a úředník se může specializovat na danou část problematiky, protože pracují v týmu. U nás rovněž požadujeme odborné znalosti, ale protože je náš tým menší, vyžadujeme i všestrannost a schopnost zvládat více věcí najednou,“ vysvětluje dále.

Jak říká starosta zmiňované Chotěbuze, velmi důležitá je tady komunikace a spolupráce menších úřadů s takzvanými „trojkovými“ obcemi. V případě Chotěbuze je to Český Těšín. „Ta spolupráce funguje bezvadně a je pro nás velkou oporou, protože naše dvě úřednice samozřejmě některé odborné věci musí konzultovat a dotahovat s úředníky z města, protože oni jsou těmi, kdo se na ně specializují,“ vysvětluje starosta Chotěbuze Martin Pinkas.

Jak dále říkají někteří starostové a tajemníci menších úřadů v Česku, odchody zkušených pracovníků a hledání nových posil se někdy mění i v malou noční můru. Talentovaní absolventi odborných škol často raději volí start ve větším městě a také zkušení matadoři se ne vždy perou o místo v malé obci.

Stonavský starosta Ondřej Feber ale říká, že jeho úřad podobné starosti naštěstí míjejí. „Myslím si, že i pro mladé lidi je zajímavá i práce v obci, protože pořád jde o místo ve státní správě, což znamená i některé jistoty a jistou prestiž. Alespoň u nás jsme s tím nikdy problém neměli,“ říká.

Menší reorganizaci řešili v posledních letech například v Albrechticích. Také tady to ale zvládli bez větších problémů. „Nebyl to žádný extra problém a dnes nám vše funguje, jak má. Samozřejmě, najít lidi, kteří něco umí, není snadné, ale to přeci platí obecně, protože víme, že existují stejně tak šikovní a talentovaní mladí lidé, tak i ti, kteří jsou nezaměstnatelní,“ dodal starosta Albrechtic Jindřich Feber.