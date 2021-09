Na systém vyhodnocující vstupní, výstupní a průměrnou rychlost lze narazit na Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku a Ostravsku. Měřit by se v budoucnu mohlo i v Hlučíně-Darkovičkách a Kravařích na Opavsku.

Vedení měst si úsekové měření pochvaluje, a to nejen kvůli přínosu do městské kasy. Dokonce existuje radnice, která na měření doplácí. Přesto o zrušení ani náhodou neuvažuje. Jde o ostravskou část Třebovice. Její starosta František Šichnárek má jasno. „Přineslo to výrazné zklidnění. Nic rušit nebudeme,“ řekl s tím, že předchozí opatření se minula účinkem.

„Zkoušeli jsme zpomalovací retardéry a všechno možné, u občanů se to ale nikdy nesetkalo s oblibou. Zastavení a rozjezd dopravy navíc není zrovna ekologický,“ dodal starosta, kterému se po dlouhém úsilí podařilo prosadit úsekové měření.

Není to však zadarmo. Radnice za přenos dat platí pětadvacet tisíc korun měsíčně. Peníze za pokuty navíc zůstávají městu. Jak ale starosta dodal, od magistrátu na druhé straně vidí podporu různých projektů.

Radní a zastupitelé Třebovic každým rokem výdaje na měření schvalují, dokonce i ti, kteří neudrželi nohu na plynu a museli zaplatit pokutu.

Největší zkušenosti s úsekovým měřením, a to od roku 2014, mají v Odrách. Vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Odry Jan Skalka Deníku řekl, že po zavedení úsekového měření se doprava minimálně v daném úseku velmi zlepšila. „Myslím si, že to je jediný způsob, jak tu dopravu zklidnit,“ uvedl.

Rekordmani

Překročení rychlosti bývá v místech úsekového měření různé. Každá lokalita má svého piráta. Rekordmanem je řidič, který klimkovickým tunelem, kde je povolená osmdesátka, uháněl rychlostí 253 kilometrů v hodině. V oficiálních statistikách ale nefiguruje, jelikož se jednalo o zkušební provoz.

Klimkovický tunel má ale jiného moravskoslezského rekordmana, kterému naměřili 156 kilometrů v hodině. Jen těsně za ním zůstal motorista, jenž Hlučínem profičel rychlostí 149 kilometrů v hodině.

Pokuty

Průměrná výše pokut se pohybuje od 500 do 1200 korun. Větší problémy s jejich vymáháním radnice nemají. Výjimku představuje pouze klimkovický tunel. Problémy se týkají zejména cizinců.

„Je nutno zmínit velmi špatnou platební morálku cizinců. Chybějící a nedostatečná legislativa svazuje správní orgán při vymáhání pokut za přestupky zahraničních řidičů, kterých se dopustili v klimkovickém tunelu. Se špatnou platební morálkou cizinců se přitom potýká nejen Magistrát města Ostravy, ale prakticky všechny správní orgány v České republice, jež mají nainstalovaná úseková měření v místech, kterými ve větší míře projíždějí zahraniční řidiči,“ uvedl Petr Havránek z kanceláře ostravského primátora, který k tématu dodal: „Ministerstvo dopravy i přes deklarovanou snahu nevyhovující stav napravit novelizací příslušných právních předpisů dosud žádné relevantní opatření zvyšující platební morálku cizinců nepřijalo.“



Na úsekové měření si řidiči špatně zvykají

Jedno z měřených míst, na které si řidiči jen velmi obtížně zvykají, se nachází v Havířově. Kvůli změnám v systému dopravy v Ostravské ulici nechalo město v roce 2020 instalovat v úseku mezi velkým kruhovým objezdem a odbočkou na Šumbark úsekové měření.

„Uvedeno do provozu bylo zejména proto, aby zůstalo zachováno levé odbočení na městskou část Šumbark, protože podle původních plánů Ředitelství silnic a dálnic mělo být toto odbočení od Ostravy zcela uzavřeno. To by jistě znamenalo zvýšení intenzity dopravy na velké okružní křižovatce a mohlo dojít k tomu, že by kruhový objezd nápor dopravy nemusel zvládat. Každé zavedení úsekového měření přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Původní křižovatka byla vyhodnocena jako jedna z nejrizikovějších v Moravskoslezském kraji a zavedení úsekového měření bylo jedinou možností, jak zachovat alespoň odbočení směrem na Šumbark. Počet přestupků v daném místě postupně klesá,“ komentoval zavedení tohoto dopravního opatření v místě tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík.

K TÉMATU

Místa, kde probíhá úsekové měření rychlosti

NOVOJIČÍNSKO

Odry

Kde se měří: Hranická ulice od mostu přes Stodolní potok po čerpací stanici Benzina ve směru Odry – Hranice, délka 350 metrů, provoz od listopadu 2014

Nejvyšší rychlost: 92 km/h

Počet přestupků za letošní první pololetí: 197

Průměrná výše pokuty: 554 koruny

OPAVSKO

Hlučín

Kde se měří:

1. Ostravská ulice ve směru na Ostravu, délka 300 metrů, provoz od března 2019

2. Ostravská ulice ve směru do centra Hlučína, délka 280 metrů, provoz od ledna 2017

3. Celní ulice, v obou směrech stejný úsek o délce 400 metrů, provoz od července 2018

Nejvyšší rychlost: 149 km/h

Počet přestupků za letošní první pololetí: 4277

Průměrná výše pokuty: 1200 korun

KARVINSKO

Český Těšín

Kde se měří: Frýdecká ulice v úseku autobusová zastávka Český Těšín – stadión – křižovatka s ulicí Tyršova (obousměrně), délka 520 metrů, provoz od února 2021

Nejvyšší rychlost: 113 km/h

Počet přestupků za letošní první pololetí: 6499

Průměrná výše pokuty: 744 koruny

Havířov

Kde se měří:

1. Dělnická ulice, délka 391 metrů, provoz od ledna 2016

2. Národní třída, délka 488 metrů, provoz od dubna 2017

3. Ostravská ulice, délka 274 metrů, provoz od listopadu 2020

Nejvyšší rychlost: neevidují

Počet přestupků za letošní první pololetí: 44 502

Průměrná výše pokuty: 535 korun

OSTRAVA

Kde se měří:

1. Třebovická ulice v úseku od ulice Opavské k ulici Martinovské, délka 1,8 kilometru, provoz od srpna 2016

2. Klimkovický tunel, délka 1,1 kilometru, provoz od května 2017

Nejvyšší rychlost: Třebovická ulice – 92 km/h

Klimkovický tunel – 156 km/h, 253 km/h během testovacího provozu

Počet přestupků za letošní první pololetí:

Třebovická ulice – 520

Klimkovický tunel – 16 229

Průměrná výše pokuty:

Třebovická ulice – 609 korun

Klimkovický tunel – 1129 korun