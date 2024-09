Ostrava, Opavsko a Karvinsko hledá nové senátory. Podívejte se, kdo letos kandiduje.

Ve volebním obvodě 74 na Karvinsku senátorský post dokonce už tři volební období, od roku 2006, obhajuje starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM, někdejší ČSSD). Volit se bude v „jeho“ Bohumíně, Dolní Lutyni, Havířově, Petřvaldu a Rychvaldu. Právě tam bude proti největšímu favoritovi spoléhat na přízeň rychvaldský místostarosta a krajský zastupitel Pavel Staněk (SPD).

close info Zdroj: Deník zoom_in Senátní volby 2024.

V obvodě s nejmenším počtem kandidátů v rámci Moravskoslezského kraje jsou ve hře dále právník a publicista Karel Světnička (Švýcarská demokracie), náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL) a lékař Karel Volný (ČSSD-Česká suverenita sociální demokracie).

V Ostravě se letos po šesti letech volí v obvodu 71, který tvoří městské části Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou a Proskovice. Post senátora zde už dvě volební období, od roku 2012, zastává Leopold Sulovský (Ostravak). A letos první Čech, který vystoupil na Mount Everest kandiduje za stejné hnutí opět.

Mezi jeho vyzyvateli jsou podnikatel a geograf Radoslav Štědroň (Švýcarská demokracie), bývalá senátorka a starostka Mariánských Hor a Hulváků Liana Janáčková (Svobodní), bezpečnostní inženýr Leo Luzar (KSČM), vedoucí referentka vzdělávání a ostravská zastupitelka Marie Malcharová (SPD), básník a vydavatel Štefan Režný (ReMeK) a starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO). Právě s ním by měl s ohledem na silnou voličskou základnu v Ostravě-Jihu svést Sulovský nejtěsnější souboj o hlasy voličů.

Teritoriálně největší záběr budou mít volby do Senátu ČR na Opavsku, kde budou ve volebním obvodě 68 volit lidé ze všech 46 měst a obcí na Opavsku. Post senátora zde obhajuje starosta obce Bolatice Herbert Pavera (TOP 09, senátorem od roku 2018). Přímou úměrou k největšímu teritoriálnímu záběru bude mít mezi kandidáty z regionu i nejvíce soupeřů – sedm.

V pořadí podle volebních čísel jsou to poslanec a starosta Branky u Opavy Michael Rataj (STAN), starosta Otic Vladimír Tancík (NK), právnička Zita Calabri (SPD), policejní komisař René Černohorský (SOCDEM), učitel Bronislav Sedláček (JaSaN), očekávaný úhlavní protikandidát a primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) a advokátka a státní zástupkyně Brigita Bilíková (Mourek).

Senátoři jsou voleni na šest let a vítězem se stává ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů. V opačném případě postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola (koná se 27. a 28. září). U senátních voleb se nekroužkuje, každý z kandidátů má vlastní volební lístek, který se vloží do obálky ve volební místnosti. Senátorem může být občan ČR starší 40 let.

Kandidáti ve volebním obvodě 74 – Karviná:

1 Pavel Staněk, SPD, 57 let, místostarosta města Rychvald, krajský zastupitel, Rychvald

2 Petr Vícha, SOCDEM, 60 let, starosta města Bohumín, Bohumín

3 Karel Světnička, Švýcarská demokracie, 63 let, právník, nezávislý publicista, Havířov

4 Bohuslav Niemiec, KDU-ČSL, 42 let, náměstek primátora statutárního města Havířov, Havířov

5 Karel Volný, ČSSD-Česká suverenita sociální demokracie, 57 let, lékař, Frýdek-Místek

Kandidáti ve volebním obvodě 71 – Ostrava-město:

1 Leopold Sulovský, Ostravak, 70 let, senátor, podnikatel, horolezec, Ostrava

2 Radoslav Štědroň, Švýcarská demokracie, 69 let, OSVČ, geograf, Ostrava

3 Liana Janáčková, Svobodní, 70 let, emeritní senátorka a starostka Ostravy - Mar. Hor a Hulváků, Ostrava

4 Leo Luzar, KSČM, 59 let, bezpečnostní inženýr, zapsaný mediátor, Ostrava

5 Marie Malcharová, SPD, 60 let, vedoucí referentka vzdělávání, zastupitelka města Ostrava, Ostrava

6 Štefan Režný, ReMeK, 56 let, básník, vydavatel, Ostrava

7 Martin Bednář, ANO, 49 let, starosta městského obvodu Ostrava-Jih, Ostrava

Kandidáti ve volebním obvodě 68 – Opava:

1 Michael Rataj, STAN, 54 let, starosta obce Branka u Opavy

2 Vladimír Tancík, NK, 59 let, starosta Otic, Otice

3 Zita Calabri, SPD, 62 let, právník, Dolní Lhota

4 René Černohorský, SOCDEM, 53 let, policejní komisař PČR, Opava

5 Bronislav Sedláček, JaSaN, 58 let, učitel, Praha

6 Tomáš Navrátil, ANO, 41 let, primátor statutárního města Opava, Opava

7 Brigita Bilíková, Mourek, 56 let, advokátka, Markvartovice

8 Herbert Pavera, TOP 09, 66 let, starosta obce Bolatice, senátor Parlamentu ČR, Bolatice