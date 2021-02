„O útulek se nám starají tři lidé, jeden z nich nyní odchází do důchodu. Proto hledáme člověka, který by jej nahradil. Jde o práci na dohodu, která obnáší krmení a venčení psů, úklid kotců. Musí jít o někoho, kdo má ke zvířatům mimořádný vztah a umí si s nimi poradit. Ne každý psí nalezenec je přítulný, může mít strach kvůli předchozímu špatnému zacházení. I takové zvíře je třeba připravit k veterinární prohlídce a na kontakt s případným novým majitelem,“ vysvětlila Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice, která má zařízení na starosti.

Městský útulek s kapacitou 28 míst poskytuje díky sehranému týmu nejen dočasný domov opuštěným či zaběhlým zvířatům, ale dělá maximum pro to, aby psi měli dostatečný komfort a kvalitní stravu.

Psí útulek v Bohumíně. Ilustrační foto.Zdroj: Pavel Čempěl a Město Bohumín

Bohumín vloni investoval do útulku 800 tisíc

„Město na provoz útulku loni vynaložilo přes 800 tisíc korun, naši pracovníci ale nad rámec svých povinností shánějí vybavení či krmivo prostřednictvím různých nadací či pořádáním akcí pro veřejnost. Loni se nám například podařilo přes nadaci zajistit dva ohřívací panely do kotců, radnice následně dokoupila za čtyři a půl tisíce korun další dva,“ popsala spolupráci Oršulíková.

Ačkoliv pandemie zastavila některé oblíbené a tradiční akce útulku, jakými je například dobrovolné nedělní venčení psů či den otevřených dveří, stihl se alespoň společný úklid a vánoční nadělování.

„Díky ochotě veřejnosti se daří zajišťovat nalezencům lepší podmínky k životu. Aktuálně se útulek uchází o další tři výhřevné panely do kotců prostřednictvím nadace Pes v nouzi, kde mohou lidé na bohumínský útulek přispívat,“ dodala Oršulíková.

K TÉMATU

Kdo by měl zájem stát se správcem bohumínského psího útulku, musí se městu ozvat nejpozději do 15. března na e-mail orsulikova.lucie@mubo.cz nebo na telefonní číslo 596 092 240. „Stávající správce odchází k poslednímu březnu do důchodu, byli bychom rádi, kdyby ten nový nastoupil od začátku dubna. Ideální by však bylo, aby si práci v útulku ještě před tímto datem alespoň týden vyzkoušel,“ doplnila personalistka bohumínské radnice Jana Kasanová s tím, že veškeré podrobnosti vyřeší zaměstnanci radnice s uchazeči individuálně.