Tak jako v mnoha a mnoha jiných restauracích je pohled do lokálu restaurace Ovečka v Karviné-Ráji dosti smutný. Prázdné stoly, některé odsunuté na stranu, aby cesta mezi kuchyní a dveřmi, kde se vydává jídlo tzv. přes okýnko, byla volná. Kávovar vypnutý, za pípou prázdno.

Také v této restauraci už více než rok pracují v jiném režimu, než na jaký byli zvyklí a který je v hospodách zažitý stovky let. „Museli jsme se přizpůsobit. Loni na jaře to byla taková generálka, a teď jsme od prosince zavření už čtyři měsíce vkuse,“ připomíná Radim Vejo, jeden ze dvou provozních restaurace.

Restaurace Ovečka, jídlo.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Žebra, to je trhák

Restaurace Ovečka, kde se vaří také pivo Larische, je ve městě oblíbená třeba díky vynikajícím grilovaným žebrům. Ale je spousta dalších lahůdek, na kterých si lidé za normálního stavu chodívají pochutnat. Abyste si měli kam sednout, v pátek a v sobotu je dobré mít rezervaci. Při dobrém počasí je k dispozici velká zahrada, zčásti krytá.

Aby tento vyhlášený podnik nepřišel během lockdownu o zákazníky, načal nabízet lidem jídlo s sebou. „Jídelní lístek jsme lehce zestručnili, některá jídla jsme museli vyřadit. Pokud jde o meníčka, ubrali jsme jedno jídlo,“ říká provozní Radim Vejo.

Co lidé nejvíc objednávají? „Asi nejvíc jsou žebra a pak svíčková, kterou prý v Karviné téměř nikdo nemá. Pak zákazníci hodně objednávají vepřovou panenku,“ dodává. „Fronty se před dveřmi netvoří, protože si myslím, že ve výdeji jsme dost rychlí,“ dodává usměvavý mladý muž.

Restaurace Ovečka a Karvinský pivovar v Karviné-Ráji.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Sendviče a tortilly

Jídlo s sebou dnes dostanete v Ovečce po telefonické nebo internetové objednávce kdykoli od 11 do 19 hodin. Teplou večeři si v tomto podniku můžete objednat i k večerním zprávám. „Během dne, kdy se vozí meníčka, mezi jedenáctou a čtrnáctou, rozvážejí naši lidé a také spolupracujeme se službou Dáme jídlo. Ti pak vozí naše jídlo zákazníkům až do večera,“ připomíná provozní Ovečky.

Stejně jako v jiných oborech, v i gastronomii je třeba býti kreativní a vymýšlet nové věci. V Ovečce poroto začali dělat akce jako například sendvič menu nebo tortilly. „Na to zákazníci slyší. Když máme takovéto akce, je to na tržbách vidět,“ říká Radim Vejo a dodává, že se restaurace v současném koronavirovém období více zaměřila na fastfoodové jídlo. Je jednodušší na servis i transport.

Piva se prodalo málo. Spoléhají na jaro a sudy

Provozní restaurace Ovečka Radim Vejo v s nabídkou aktuálního poledního menu.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekAž bude k dispozici účet za měsíce, kdy do restauraci nemohli lidé běžně, největší ztráty zřejmě majitelé pocítí na pivu. To si tady už od podzimu 2013 vaří své pod značkou Larische. „Zásoby, které jsme měli než nás zavřeli, jsme naštěstí doprodali v PET lahvích. Za celé ty čtyři měsíce sládek vařil snad jednu jedinou novou várku,“ říká provozní. Odbyt piva odhaduje na mínus osmdesát procent.

Neskrývá, že měsíční příjmy nepokryjí náklady. Podnik ale i díky kompenzacím od státu nějak přežívá. „Není to ale žádná sláva. Možná to nebude extrémní mínus, ale věřím, že to přežijeme,“ je optimistou provozní jedné z nejstarších restauraci v Karviné.

I když to tak venku nevypadá, jaro je snad už za dveřmi, což by se mohlo projevit i v odbytu sudového piva. „Pivo prodáváme PET lahvích, ale je to jako na houpačce, a pak v sudech. Věříme, že s přicházejícím jarem konečně se odbyt v sudech i jídla zvedne, až bude počasí a lidé začnou trávit víkendy na zahrádkách,“ věří provozní restaurace Ovečka. „Všichni, jak jsme tady, se už opravdu moc těšíme na zákazníky, až je budeme moci přivítat u nás v restauraci i na Karvinském moři, kde přes léto máme pojízdný stánek s občerstvením,“ dodává.