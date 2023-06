Karvinou a Bohumín čekají během letních měsíců dopravní omezení, uzavírky a objížďky. Opravovat se budou poměrně frekventované úseky, řidiči se musí obrnit trpělivostí.

V pondělí 29. května začnou silničáři pracovat na rekonstrukci ulice Rudé armády v Karviné, což si vyžádá do září, kdy by oprava měla skončit, průběžně tři úplné uzavírky. Autobusy směřující do Petrovic budou až do 16. června jezdit po objízdné trase kolem Kauflandu a krytého bazénu.

„Nový povrch dostane silnice v 1355 metrů dlouhém úseku od křižovatky s třídou 17. listopadu až po křížení s ulicí Čsl. armády. Na úsek kolem okružní křižovatky Rudé armády - Leonovova - Havířská se oprava nevztahuje,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

První úplná uzavírka mezi Žižkovou a okružní křižovatkou ulic Havířská x Leonovova potrvá do 16. června. Dojezd zůstane zachován do areálů firem Dřevotrust, do stavebnin PRO DOMA a k čerpací stanici, vždy alespoň z jedné strany, jen s drobnými výjimkami při samotné pokládce.

Ve druhé půli června bude uzavřena komunikace okružní křižovatkou ulic Havířská, Leonovova a Čsl. armády. O začátku srpna do 10. září pak nebude průjezdný úsek mezi ulicemi Studentská a Žižkova. „V rámci stavby bude provedena oprava odvodnění silnice včetně přípojek, výměna uličních vpustí a dojde k realizaci nového způsobu vedení dopravy změnou vodorovného dopravního značení, které bude provedeno v plastu,“ vysvětlil Podstawka.

Oprava Lidické potrvá několik měsíců

Půl roku potrvá oprava Lidické ulic v Bohumíně. Silnice vedoucí podél trati a spojující okružní křižovatku v ulici 1. máje ve Skřečoni a křižovatku ulic Bezručova a Čs. armády. Pro veřejnost bude provoz uzavřen, po komunikaci projedou pouze autobusy a dopravní obsluha místních průmyslových areálů. Kraj do kompletní přestavby silnice a opěrných zdí investuje 31 milionů korun.

Oprava lidické ulice je naplánovaná na 150 dní, a to od 29. května do 25. října letošního roku. „Během rekonstrukce dojde k úplné uzavírce pro tranzit mimo autobusy, dopravní obsluhu a vozidla stavby. Objízdná trasa povede po ulicích Za Věží, Jana Palacha, Štefánikova a Čs. armády. Po Lidické ulici jezdí převážně kamionová doprava do místních průmyslových podniků, která ji bude moci využívat i po dobu opravy. Proto nepředpokládáme ve městě výraznější dopravní komplikace,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Projekt počítá s rekonstrukcí tří stávajících opěrných zdí a se stavbou nových opěrných zdí ve dvou úsecích v celkové délce 473 metrů podél průmyslových areálů. Do silnice zasahují železniční přejezdy vleček, které jsou soukromým majetkem, a kraj tak jejich rekonstrukci neplánuje. „Proto jednáme s jejich majiteli a současně s Drážním úřadem o nutnosti opravy, aby silnice byla zrenovována kompletně,“ doplnil Macura.

Oprava silnice do Polska

To ale nejsou jediná dopravní omezení, která na řidiče během léta čekají. V červnu má začít oprava ulice Polská v Karviné-Ráji. Ta vede od okružní křižovatky u OD Tesco až k hraničnímu přechodu Karviná-Ráj II. Rekonstrukce si vyžádá částečné omezení provozu. „Předpokládá se, že v prvních fázích stavby dojde k částečné uzávěře vždy jednoho směru, což si vyžádá stanovení objízdných tras,“ píše se na stránkách Moravskoslezského kraje, v jehož správě silnice je. Oprava má trvat do konce září.