/VIDEO/ Už druhý týden pracují silničáři v Karviné na opravě ulice Rudé armády, která spojuje centrum města a sídliště Hranice. Pro řidiče to není moc dobrá zpráva.

Karviná, ranní špička na objízdné trase přes sídliště Hranice | Video: Januszek Tomáš

V pondělí silničáři uzavřeli úsek, kterým vede cesta do Petrovic a který využívají jak zaměstnanci hutní firmy Jäkl Karviná, tak obyvatelé Petrovic a také Poláci, pracující v Karviné.

Výsledkem je v ranní a odpolední špičce téměř souvislá kolona aut, která musí po objížďce, jež vede přes sídliště. Pokud se některé auto v hlavním proudu zastaví a řidič se snaží odbočit vlevo, okamžitě vzniká dlouhá kolona.

Problematickým místem je zejména křižovatka ulic Čsl. armády a Žižkovy u rehabilitačního sanatoria, kudy vede objížďka a kudy seshora sjíždějí řidiči po hlavní silnici dolů do města.

První úplná uzavírka mezi Žižkovou a okružní křižovatkou ulic Havířská a Leonovova potrvá do 16. června. Úplná uzavírka v úseku u pekáren (mezi okružní křižovatkou ulic Leonovova a Havířská a Čsl. armády) potrvá do konce června. Až do začátku srpna se pak v tomto místě bude jezdit obousměrně po polovině silnice v celém úseku. Úsek u křižovatky s ul. Čsl. armády budou řídit kyvadlově semafory.