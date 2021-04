Na pultech se objeví uzeniny a masné výrobky, zavoní pekařské chuťovky i tradiční frgály, chybět nebudou pravé korbáčiky a sýry ze Slovenska nebo holandské sýry.

„Stánkaři by měli nabídnout taky výrobky z medu a medovinu, ovocná vína, domácí plněné trubičky a cukrovinky i zavařeniny. Sortiment se může do středy ještě mírně změnit, situace se vyvíjí,“ řekl za městskou agenturu K3 Bohumín Jan Fedorowicz. Dodal, že na náměstí by se měl objevit také stánek s květinami do bytu i na zahrádku či jarními dekoracemi.

Slezský rynek, podobně jako už většina jeho termínů vloni, se uskuteční za zvýšených hygienických opatření.

V přiložené fotogalerii výše se můžete podívat, jak vypadaly farmářské trhy před víkendem v Havířově.