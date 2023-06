Už tento čtvrtek 8. června mohou milovníci lokální historie načerpat nové poznatky. Okresní archiv Karviná pořádá den otevřených dveří.

Okresní archiv, ilustrační foto. | Foto: David Gorgol

Jeho součástí jsou mimo jiné komentované prohlídky archivu či možnost zhlédnout unikátní film z roku 1918 se záběry staré Karviné. Zájemci si mohou také prohlédnout výstavu Ne-klidná Orlová nebo nahlédnout do mapového portálu města a vydat se na krátký výlet do časů minulých. Den otevřených dveří se v budově SOA KA ve Fryštátské ulici koná od 10 do 16 hodin.