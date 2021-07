Osobní auto značky Ford Mondeo, které město nabylo v pozůstalostním řízení, může případný zájemce pořídit teoreticky i zadarmo.

Záleží na tom, jaký ohlas bude mít nabídka u veřejnosti. Kdo by v koupi vozidla viděl dobrou investici, může si jej prohlédnout v den licitace, tedy ve středu 30. června od 15 do 15.20 hodin.

Je zaparkováno v areálu městských technických služeb BM servis v Koperníkově ulici. Samotná licitace se pak uskuteční v 16 hodin v prvním patře budovy radnice v místnosti A 243. Bližší informace získají lidé na telefonním čísle 596 092 129.

"Auto je v provozu přes dvacet let, nicméně má platnou technickou kontrolu, a to až do února příštího roku. Na tachometru je zhruba 150 tisíc kilometrů. Nádrž na pohonné hmoty je z jedné čtvrtiny plná. K vozu jsou k dispozici klíče. Jeho majitel zemřel loni v listopadu, město mu vypravilo sociální pohřeb. Následně po pohřbu radnice požádala soud o zahájení pozůstalostního řízení, které trvalo přibližně půl roku," dodávají pořadatelé aukce z Bohumína.