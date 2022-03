Bohumínské komunikace si po zimě tradičně říkají o pozornost pracovníků městských technických služeb BM servisu. Kromě běžné údržby, která probíhá během celé sezony, je nutné podrobit vybrané úseky ulic i blokovému čištění. Jedná se zejména o místa, která bývají kvůli parkujícím vozům hůře přístupná. Blokové čištění se uskuteční v devíti termínech od konce března do druhé poloviny května.

Se strojovým čištěním se tradičně čeká na teplejší počasí, které už obvykle přelom března a dubna přináší. „Mráz by totiž mohl způsobit škodu na zařízení našich strojů,“ vysvětlil Ivan Jakubec z BM servisu.

Město už sestavilo harmonogram blokového čištění, technika bude vyjíždět do vybraných lokalit zpravidla v pondělí, výjimkou bude pouze období Velikonoc. Poprvé se tak stane už 28. března. Termíny blokového čištění by neměly uniknout pozornosti řidičů. Ti budou dopravním značením vyzváni, aby v místě v době »úklidových prací« neparkovali. Pokud by výzvy přehlédli, nebo ignorovali, mohou čelit sankci ze strany městské policie.

Zatímco začátky pracovních týdnů budou patřit blokovému čištění ulic, na jejich koncích se BM servis zaměří na stav cyklostezek po zimě. „Jejich čištění a údržba probíhá od prvních teplých jarních víkendů po celou sezonu. A to hlavně v pátky, tedy před silnými víkendovými dny,“ podotkla Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Město se po zimě také tradičně zajímá o stav cest, na opravy výtluků má letos připraveno zhruba 300 tisíc korun. To je méně než v minulém roce, kdy se kvůli extrémnímu střídání mrazů a teplot nad nulou objevila řada děr a prasklin. „Letos byla zima mírnější. Navíc se o silnice staráme průběžně, takže není potřeba velkých zásahů,“ vysvětlil Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb.

Výtluky město nechává opravovat na přelomu jara a léta.