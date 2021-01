Radnice pro tyto účely zřídila speciální telefonní linku - 731 531 731. Tu budou mít na starosti sociální pracovnice.

Pomáhat budou seniorům a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají přístup k internetu, aby se na státním registračním portále k očkování sami přihlásili.

„Od pátku 15. ledna se mohou Bohumíňáci starší 80 let registrovat přes internet k očkování proti koronaviru na státním portále. Podle naší evidence jde o téměř 800 lidí. Mohou to za ně udělat i jejich příbuzní nebo známí. Využít k přihlášení mohou i dvě bezplatné linky – státní 1221 nebo krajskou 800 720 210. My jsme připraveni jim s tím rovněž pomoci, a to nejen prostřednictvím speciální telefonní linky, kterou jsme pro tyto účely zprovoznili. Díky našim pečovatelkám zmapujeme zájem i přímo v terénu a oslovíme i seniory, kteří bydlí i v našich městských domech s pečovatelskou službou,“ uvedl vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč.

Bohumínská telefonní linka pro registraci k očkování má číslo 731 531 731. Fungovat bude v pracovních dnech. V pondělí a středy od 8 do 16 hodin. V úterky, čtvrtky a pátky od 8 do 13 hodin. Časem by s registrací mohla pomoci i dalším věkovým skupinám bez přístupu k internetu.

Jedním z očkovacích míst proti koronaviru bude i Bohumínská městská nemocnice. Ta ve svém areálu vyčlenila v pavilonu A k očkování prostory současné pokladny. Vše bude označeno cedulkami, aby zájemci o vakcinaci místo bez problémů našli. Očkovací centrum bude fungovat v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

„V Bohumíně považujeme pomoc seniorům za samozřejmost. Nepotřebujeme k tomu žádná státní ani krajská doporučení. Neodradí nás od toho ani nemožnost použít údaje z centrálních registrů a varování před zneužitím osobních údajů. Jsme moc rádi, že naši senioři v domovech mají o očkování velký zájem. Podobně jako oni to vidí i zaměstnanci sociálních služeb. Věřím, že vše společně zvládneme a že se co nejvíce lidí nechá očkovat, abychom se mohli co nejdříve vrátit zpět k normálnímu životu,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.