V Bohumíně startují farmářské trhy, otevře se i městská tržnice

Do ulic Bohumína se po více než měsíční pauze vracejí trhovci. S rouškami, dezinfekcí, většími rozestupy a bez ochutnávek. Ve městě se farmáři objeví už ve čtvrtek 23. dubna, a to na náměstí T. G. Masaryka před radnicí v době od 8 do 16 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Romana Netolická