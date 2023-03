Kvalitní projekční příprava, rychlé a bezchybné podání žádosti a schopnost spolufinancovat plánované investiční akce. To jsou hlavní předpoklady, jak zásadně ulevit městskému rozpočtu prostřednictvím dotačních titulů. Bohumínu se v tomto ohledu mimořádně daří. „Každoročně se tak můžeme pustit do projektů, na které bychom složitě hledali vlastní peníze. Pro letošní rok to platní dvojnásob, protože investiční část rozpočtu je kvůli energetické krizi a vysoké inflaci omezená. Je obrovský rozdíl, jestli musíme zaplatit sto procent částky, nebo jen patnáct procent, což je u řady dotací běžný podíl,“ uvedl starosta města Petr Vícha.