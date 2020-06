„Letos jsme připravili lezecký i sportovní tábor. Zatímco lezecký je už obsazený, u sportovního ještě máme volná místa. Děti si na něm zahrají florbal, házenou, fotbal, basketbal, badminton a vyzkouší si i další sporty,“ sdělil Dušan Socha z městské společnosti Bospor.

Tábor se koná od 17. do 21. srpna, kapacita je 18 dětí ve věku od 8 do 14 let.

Několik volných míst je k dispozici i na turnusech příměstských táborů pořádaných městskou kulturní agenturou K3 Bohumín. U nich je ale podmínkou, aby oba rodiče pracovali.