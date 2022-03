Do kurzu zařadila i praktický nácvik situací, do nichž se mohou děti nečekaně dostat. „Zakomponujeme do něj i přijímačky nanečisto, kdy budeme uměle vytvářet stresující prostředí. Do místnosti například někdo vtrhne, způsobí nenadálý hluk a podobně. Jde o to, aby se naši žáci naučili adekvátně reagovat na psychický tlak a neztratit koncentraci. Každou situaci budeme následně rozebírat se školním psychologem,“ popsala projekt ředitelka Benešovy školy Barbora Bolcarovičová.

Škola spolupracuje s externisty, kteří budou přítomní u zkušebních přijímacích zkoušek. „Naše pedagogy už deváťáci za ty roky dobře znají. U skutečných přijímaček ale budou sedět cizí lidé, s nimiž budou muset komunikovat, což může introvertnější typy znervóznit. Budeme se snažit u nás ve škole vytvořit podobné prostředí, aby na to byli žáci připraveni,“ vysvětlila ředitelka.

Jak dodala, děti si vyzkoušejí formální rozhovor i mimo budovu školy. „Účastníci kurzu si budou muset vyzvednout fiktivní pozvánku k přijímacímu řízení v budově úřadu. Ta pravá jim samozřejmě přijde domů poštou. My ale chceme, aby si zvýšili sociální dovednosti, dokázali se zorientovat v neznámém prostředí, představit se a srozumitelně formulovat svůj požadavek,“ dodala Bolcarovičová s tím, že škole vyšla vstříc bohumínská radnice.

„Když nás Benešova škola oslovila, zda bychom byli ochotni se do projektu zapojit, tak jsme neváhali. Intenzivní kurzy pro deváťáky jsou vcelku běžnou aktivitou, tento je ale ojedinělý a v Bohumíně probíhá touto formou vůbec poprvé. Proto budeme u nás na úřadě připraveni a žákům to rozhodně nebudeme ulehčovat,“ pousmála se vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavla Skokanová. Školáci využijí ke komunikaci s úřadem středeční odpoledne 6. dubna od 13 do 16 hodin.

Kurzu se podle předběžných informací plánuje zúčastnit přes třicet dětí. Začíná v pondělí 4. dubna a končí opět v pondělí 11. dubna, tedy těsně před přijímacími zkouškami. Kromě tandemové výuky českého jazyka a matematiky čeká na žáky také psychohygiena a vzhledem k náročnosti kurzu i relaxační aktivity. „Našim cílem je, aby se deváťáci dostali na střední školy, na nichž si přejí studovat. Jsme přesvědčeni, že touto cestou jim pomůžeme k tomu, aby přijímačky bez problémů zvládli a udělali úspěšný krok do další životní etapy,“ uzavřela ředitelka Benešovy školy.