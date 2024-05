„Investice do bezpečnostního opatření v Nové Vsi vyplynula z požadavků místních, kteří poukazovali na časté překračování povolené rychlosti. Někteří řidiči si průtah osadou pletou se závodní dráhou, což nám potvrdila data z informativního radaru. Letos už jsme zaznamenali i případy, kdy auta projížděla obcí rychlostí vyšší než sto kilometrů v hodině. Ostrůvek by měl situaci zklidnit,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Zpomalovací prvek vznikne poblíž dálnice, konkrétně před mostem přes potok Lutyňka. Na délku bude mít třicet metrů, na šířku ve svém středu dva a půl metru. Stavba se právě rozbíhá a trvat by měla do konce června. „Začne se frézováním povrchu, samotné práce na výstavbě budou probíhat ve dvou etapách, nejprve v pravém a následně v levém jízdním pruhu. Dopravu budou řídit kyvadlově semafory,“ doplnil Macura.

Po dokončení zpomalovacího ostrůvku se město v Nové Vsi pustí do výstavby chodníku. Půjde o velkou investiční akci, jejíž rozpočet se bude pohybovat okolo osmnácti milionů korun. Rada města schválila v pondělí 13. května výběrové řízení na zhotovitele, hodnocení nabídek proběhne o měsíc později. Stavební práce pak začnou v průběhu července. „Chodník ze zámkové dlažby bude mít délku dvanáct set metrů, šířku zhruba jeden a půl metru. Vzhledem k náročnosti jsme projekt rozdělili do dvou etap. První potrvá do listopadu letošního roku, pak bude následovat zimní technologická přestávka a stavbaři se na místo vrátí v dubnu příštího roku. Celou akci by měli dokončit v září 2025,“ informoval místostarosta.