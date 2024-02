Chystáte se na ples, kde se vyžaduje netradiční dress code, například oblečení ve stylu 30. let, uniformy nebo kroj? Plánujete oslavu narozenin třeba v karibském nebo hippies stylu? Fajn! Otázku, kde se na akci obléct, můžete vyřešit jednoduše. V půjčovně kostýmů a krojů v Horní Suché si něco na sebe určitě vyberete.

Horní Suchá, půjčovna krojů a kostýmů. Folklorní soubor Suszanie | Video: Deník/Tomáš Januszek

S paní Barbarou Mračnovou, bývalou dlouholetou vedoucí folklorního souboru Suszanie, sedíme v kostýmním skladu a šatně tohoto folklorního souboru. Všude kolem na ramínkách a věšácích jsou kroje, šaty, uniformy, boty, klobouky a nejrůznější dekorace. Využívají je nejen tanečníci, ale může si je půjčit prakticky kdokoliv.

„Zejména teď, kdy běží plesová sezona, je zájem o zapůjčení kostýmu obrovský. Půjčovat si ale přicházejí lidé během celého roku,“ potvrzuje Barbara Mračnová, která si půjčovnu vzala na starost poté, co loni vedení souboru předala mladším.

Kroj, kostým hippies i retro

Kroj nebo jakýkoliv jiný druh oděvu si může půjčit za poplatek soukromá osoba, ale zájem mají také školy a jiné organizace či firmy. „Nejen na plesy. Často si lidé půjčují stylové oblečení třeba na rodinné oslavy nebo narozeniny. Jezdí k nám zájemci z celého regionu - od Ostravy až po Mosty u Jablunkova. Občas ale i z větších dálek. Pokud máme, co kdo chce, tak půjčíme,“ říká vedoucí půjčovny.

Protože jsme obklopeni kostýmy tanečního souboru, je jasné, že nejvíce je k dispozici lidových krojů. „Nejžádanější jsou ty regionální - těšínské, orlovské, goralské. Hodně krojů máme i polských a pár slovenských. Ženy si jistě vyberou z mnoha šatů, krojů nebo sukní. Krojokostýmy máme i pro muže, oblíbené jsou hornické uniformy,“ vypráví Barbara Mračnová.

Z nabídky si ale vyberou i zájemci o karnevalové kostýmy. Protože soubor nacvičuje různé programy, například Cestu kolem světa, má k dispozici třeba kostýmy samuraje, gejši, kostýmy španělské, indiánské, karnevalové, ale uspokojí i zájemce o bavorský kroj, ve kterém se dá vyrazit na tradiční německý bierfest. Dámské hornické uniformy zase věnoval karvinský hudební soubor Májovák v době, kdy si nechal šít uniformy nové.

„Velmi oblíbené je retro oblečení třeba ze třicátých let, ale máme tu i oblečení z éry hippies,“ dodává průvodkyně fundusem.

Věci ze sekáče

Shromáždit takové množství oblečení je otázkou mnoha let. Někdy se nakupuje přímo na míru, jindy zase v second handu a pak se přešívá a upravuje. „Hodně věcí tady máme ze second handu. Nejen celé šaty, ale taky hodně doplňků. Já když jdu někde kolem sekáče, tak neodolám, prohlížím, vybírám a vždycky něco najdu. Má to výhodu, že v sekáči vše seženete za pár korun,“ říká Barbara Mračnová.

O případné úpravy oděvu se pak postarají švadleny. „Většinou nám s tím pomohou šikovné ženy například z místního PZKO,“ prozrazuje a rovnou je chválí.

I díky vzájemné výpomoci soubor ušetří. A když přidá peníze z půjčovného, které je spíše symbolické, má prostředky na nákup dalších krojů a kostýmů. „Neděláme to tak, že chceme vydělat. Půjčujeme proto, abychom měli na opravy starších kusů,“ vysvětluje.

Základnu má soubor Suszanie v Multifunkčním centru Sušanka, kde zájemci najdou i půjčovnu. Otevřeno je vždy v úterý od 16 do 18 hodin. Lze se ale po telefonu domluvit individuálně. A jak říká bývalá vedoucí souboru, půjčovna může fungovat díky vstřícnosti obce, která jim levně pronajala prostory v Sušance, kde má soubor i taneční sál.