Kulturní a čtenářský stánek tak díky tomu ve svých zdech nově ukrývá patnáct kilometrů kabeláže nejen pro rychlý internet. Návštěvníci se mohou zároveň těšit na moderní toalety, nové osvětlení, koberce nebo výmalbu.

„Na rekonstrukci jsme se chystali poměrně dlouho. V minulosti v budově ze šedesátých let fungovaly jesle, poté co zanikly, z nich vznikla knihovna, ale jednopatrový dům nikdy zásadnějšími vnitřními opravami neprošel, jen těmi vnějšími. Proto jsme stále častěji řešili nejrůznější havárie - popraskané vodovodní trubky, ucpané odpady nebo výpadky elektřiny. Nakonec už nezbylo nic jiného, než se pustit do kompletní rekonstrukce,“ sdělil Karel Balcar, ředitel městské kulturní agentury K3 Bohumín.

Lidé z K3 Bohumín si tak hned několikrát odžili stěhovací akci, která by se směle mohla nazvat „kulovým bleskem“. Ze dvou pater se vloni na podzim stěhovalo do provizorních prostor i skladů na 50 tisíc knih, časopisů i dalších nosičů, 75 hlavních regálů na knižní svazky, stoly, židle, veškerý nábytek i následné vybavení. Vše, co se pracně zabalilo a vystěhovalo, vracejí zpět do zrekonstruovaných prostor. Knihovnicím ve velkém pomáhají jejich kolegové z kulturní sekce, kteří mají kvůli koroně volné ruce.

„Už druhý týden uklízíme, stěhujeme zpět veškerý nábytek a montujeme ho na své místo. Navážíme také všechny svazky a postupně je ukládáme do polic. V tuto chvíli už máme téměř hotovo dětské oddělení pro menší děti v 1. patře, tam však ještě schází dodělat teen zónu pro teenergery i přednáškový sál a v přízemí dokončujeme vybalování v dospělém oddělení,“ upřesnil Balcar s tím, že na začátku února už by knihovna mohla být připravena na první návštěvníky.

Nad tím, kdy se však reálně po rekonstrukci podívají dovnitř, visí kvůli koronaviru a protiepidemickým vládním opatřením velký otazník. Knihovna tak zatím bohumínským čtenářům nabízí tzv. knihovnickou první pomoc, což je bezkontaktní půjčování po telefonu, kdy jim knihovnice dovezou vybrané tituly až domů. Vrátit je pak mohou do speciální biblioschránky před vstupem do knihovny.

„Doufáme, že už brzy budeme moci zprovoznit alespoň výdejové okénko pro půjčování a vrácení. I když samozřejmě ze všeho nejradši bychom už zrekonstruovanou knihovnu zpřístupnili návštěvníkům, aby si mohli užít všech novinek, na kterých jsme půl roku usilovně pracovali,“ dodal Karel Balcar s tím, že aktuální informace ohledně otevření najdou lidé na webu K3 Bohumín v sekci Knihovna.

Pavel Čempěl