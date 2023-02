Není záznam jako záznam

Jenže jaké bylo překvapení dvou zastupitelů, kteří si požádali o kopii audiozáznamu z loňského prosince, když zjistili, že některé pasáže jsou upravené a jiné zcela chybí! Vyřkli proto domněnku, že s originálem zvukového záznamu někdo manipuloval, sestříhal ho a takto upravenou kopii nechal předat zastupitelům.

„Každému, kdo si to cédéčko poslechne, musí být jasné, že záznam někdo upravil, sestříhal. Je na něm například proslov místostarostky Krainové utnutý v půli slova a některé pasáže na obdrženém zvukovém záznamu zcela chybí,“ řekl zastupitel za ANO Boris Šlapota.

Jeho stranický kolega Tomáš Pavelek, který zvukový záznam od vedení radnice vyžádal, je přesvědčen, že se zvukovým záznamem někdo manipuloval záměrně.

„V přepisu, který jsme také dostali, něco není, anebo jen tam něco, co nebylo v originále audiozáznamu. Je evidentní, že s originálem někdo manipuloval a já se ptám kdo a proč,“ směřoval v pondělí odpoledne dotaz k vedení města bývalý místostarosta za ANO.

„Z přepisu možná něco vypadlo…“

Starosta a místostarostové se přímé odpovědi dlouho vyhýbali a tvrdili, že písemný přepis nemusí plně odpovídat zvukovému záznamu. „Zápis z jednání zastupitelstva skutečně není doslovný. Ovšem všechny hlavní myšlenky přepis obsahuje,“ snažil se vysvětlit odlišnosti mezi psaným a zvukovým zápisem starosta Vít Slováček (KDU-ČSL).

Oponovala mu bývalá starostka Gabriela Hřebačková (NESTRANÍCI 2022) tvrzením. „V přepisu záznamu najdeme dokonce věty, které nejsou ani ve zvukovém záznamu. Myslím tedy, že každému je jasné, že s audiozáznamem někdo manipuloval, “ řekla.

Místostarostka Kateřina Krainová Byrtusová (Nezávislí pro Těšín) připustila, že při přepisu mohla nějaké slova vypadnout. „Sekretářky, které to přepisují a kopírují, nejsou IT odbornice a mohlo dojít k nějakým nesrovnalostem. Jednání tehdy trvalo tři hodiny, což je na přepis obtížné a je tedy možné, že nějaká slova vypadla. Všechno ale prošetříme,“ připustila Krainová Byrtusová.

Tomuto tvrzení však věřil málokdo. „Všichni, kdo jsme tu tehdy byli, jsme to slyšeli. Tak proč to na tom záznamu není? Nehrajme si na to, že je to technická chyba. Je evidentní, že záznam někdo musel upravit,“ prohlásil opoziční zastupitel Karel Kula (NESTRANÍCI 2022).

Software pro místostarostku

Opozice si nakonec po vedoucím IT oddělení vyžádala originál záznamu z prosincového jednání, který během patnáctiminutové přestávky získala. Pro porovnání poté v sále zazněl originál jedné z pasáží, která měla být údajně upravena. Po přehrání stejné pasáže z CD nosiče, který oficiální cestou získali zastupitelé Kula a Pavelek, bylo jasné, že původní záznam je poněkud odlišný.

Vedoucí IT Dušan Chlebík poté na dotaz zastupitelů přiznal, že na přelomu ledna a února instaloval do pracovního notebooku místostarostky Kateřiny Krainové Byrtusové software pro práci s audio a videosoubory. Ta to vysvětluje tím, že si jej nechala instalovat, aby mohla učit zpracovávat video záložní tiskovou mluvčí Markétu Fojtíkovou.

„Ona měla ten software instalovaný také, abych jí mohla na dálku učit práci s tímto programem,“ řekla místostarostka.

Dodala, že jakmile zastupitelé zjistili, že záznam, který si vyžádali a dostali na sekretariátu, je vadný, měli to nahlásit.

Nové zastupitelstvo do 14 dnů

Vyhrocená debata skočila po téměř dvou hodinách, kdy opoziční zastupitelé konstatovali, že do dalšího zasedání obě verze z 12. prosince 2022 porovnají, aby přesně ukázali na pasáže, které byly upraveny. „Do příště provedeme porovnání a připravíme návrh usnesení k celé věci. A také podáme oznámení o podezření ze zmanipulování dokumentu všem správním orgánům, tedy Policii ČR, krajskému úřadu a ministerstvu vnitra,“ řekl Deníku bývalý místostarosta za ANO Tomáš Pavelek.

Když se měli zastupitelé vrátit k projednávání připravených bodů zastupitelstva, přišel zkrat. Musel se totiž schválit program zasedání, což se nepodařilo, a starosta byl tak nucen zastupitelstvo ukončit. K jednání se zastupitelé sejdou v novému termínu, nejpozději do 14 dnů.