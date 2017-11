V dlažbě už jsou čidla pro chytré parkování

Patrně už od příštího pondělí budou moci řidiči v centru Havířova zjistit volné místo na parkovišti před poštou přes mobilní aplikaci a přespolní návštěvníky tam dovede navigace.

V sobotu byly do dlažby v jednotlivých stáních vloženy senzory. Firma tam dokonce dala dva druhy, aby otestovala, který je vhodnější. „Signál se přenáší do mobilní aplikace, kterou si bude moci stáhnout každý motorista. S její pomocí zjistí aktuální obsazenost, ale i to, kdy se některé místo uvolní podle toto, jak si ho někdo před ním zaplatil. Informace o počtu volných míst bude také na tabuli u vjezdu na parkoviště,“ řekl technik společnosti, která systém zavádí.

Malé parkoviště před poštou na Dlouhé třídě bylo vybráno pro vyzkoušení. Město totiž do budoucna počítá s rozšířením systému chytrého a zpoplatněného parkování.

„Zřízení parkovacího systému na tomto parkovišti včetně jeho provozování po dobu jednoho roku nabídla společnost bezplatně. Po dobu prvního roku ponese město nálady pouze na úhradu elektrické energie pro provoz zařízení a náklady pro zabezpečení datového přenosu mezi parkovacím systémem a centrálou. Po uplynutí doby 12 měsíců, pokud nedojde k vypovězení smlouvy, bude náklady na provozování systému hradit město,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

V průběhu týdne by měl být zahájen zkušební provoz. Od 27. listopadu má být k dispozici aplikace, kterou si zájemci mohou stáhnout ze stránek města.

Systém umožňuje také bezhotovostní placení parkovného. To ale zatím spuštěno nebude. K placení bude nadále využíván jen parkovací automat. Ten však byl v sobotu mimo provoz.

Podobné systémy chytrého parkování nabízí více firem. Je proto možné, že je město bude soutěžit, případně bude více parkovišť obsluhovat více firem. Otázkou zůstává, kolik aplikací bude muset mít motorista k dispozici.